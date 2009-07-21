Троллейбус № 6 возьмет двухчасовую паузу

ВЛАДИВОСТОК. 21 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Управление транспорта администрации города Владивостока сообщает: «В связи с переносом опор контактной сети завтра, 21 июля, с 11 до 13 часов будет прекращено движение троллейбусного маршрута № 6 «Покровский парк – Океанская». После завершения работ по переносу опор движение троллейбусов вновь продолжит осуществляться в обычном повседневном режиме».

