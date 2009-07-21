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Posted 20 июля 2009, 20:15

Published 20 июля 2009, 20:15

Modified 17 сентября 2022, 13:59

Updated 17 сентября 2022, 13:59

Троллейбус № 6 возьмет двухчасовую паузу

20 июля 2009, 20:15
Перерыв в движении «народного» вида транспорта произойдет из-за переноса опор контактной сети

ВЛАДИВОСТОК. 21 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Управление транспорта администрации города Владивостока сообщает: «В связи с переносом опор контактной сети завтра, 21 июля, с 11 до 13 часов будет прекращено движение троллейбусного маршрута № 6 «Покровский парк – Океанская». После завершения работ по переносу опор движение троллейбусов вновь продолжит осуществляться в обычном повседневном режиме».

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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