Ярмарка высоких финансовых технологий даст толчок финансовому рынку Приморья

ВЛАДИВОСТОК. 21 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Несмотря на финансовый кризис, в Приморском крае сегодня идет реализация весьма необычного и широкомасштабного (с прицелом на перспективу) проекта. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» советник председателя Приморского регионального отделения общественной организации "Союз заемщиков и вкладчиков России", председатель некоммерческого партнерства "Лига кредитных брокеров Приморья" Александр Ивашкин.

Александр Ивашкин прокомментировал сообщения о проведении во Владивостоке первой краевой ярмарки «Финансовый супермаркет-2009», организованной совместными усилиями Союза Заемщиков и вкладчиков России (СЗВР), администрации Приморского края, Законодательного Собрания Приморья и партии «Единая Россия».

- Александр Владимирович, ярмарка «Финансовый супермаркет-2009», о которой сегодня столько разговоров идет, это что – «пир во время чумы»? Банки сворачивают кредитные программы, страховщики – и таких примеров масса – из кожи вон выворачиваются, чтобы отсрочить выплаты клиентам, число обманутых дольщиков растет, как на дрожжах…

- Вы все правильно говорите – все это есть сегодня. Но есть и не только это. Описанные вами примеры – клиника, тяжелые последствия неконтролируемого наращивания кредитных и страховых «портфелей» в докризисный период. Когда во главу угла ставилась не способность финансового института адекватно размещать средства, с учетом рисков – это если говорить про банки, и не способность отвечать по своим обязательствам перед клиентом – это если про страховые компании. Тогда речь шла о наращивании клиентской базы любыми средствами, потому что бонусы свои менеджеры всех уровней получали за количество проданных денег и услуг, а не за их качество. Про пайщиков отдельных кредитных кооперативов я вообще молчу: эта финансовая отрасль работает без жесткого регулятора деятельности, а проще говоря держится на репутации менеджеров кооперативов и балансирует на таком лезвии ножа, что просто страшно становится – с одной стороны, постоянный риск резкого изменения курса доллара, и общая нестабильность экономики, с другой – отсутствие государственного контроля страховых резервов этого бизнеса, в котором хватает и мошенников всех мастей.

Тем не менее, мы сегодня работаем над проведением выставки-ярмарки «Финансовый супермаркет-2009». И это вовсе не «пир во время чумы». Это, скорее, попытка предъявить обществу реально работающие сегодня здоровые и полноценные финансовые институты. Те, кому можно доверять даже в такое непростое время. Этим, я считаю, мы дадим хороший толчок местному финансовому рынку. Продавец и покупатель финансовых услуг впервые в истории Приморского края будут поставлены лицом к лицу.

- По-вашему, финансовым институтам, которые вы хотите «предъявить», сегодня есть что предложить клиентам?

- Несомненно. Скажем, сколько по-вашему финансовых продуктов, или услуг, сегодня имеется у самого обычного, рядового банка?

- Трудно сказать… Наверное, в пределах десятка – кредит выдать, деньги перевести, счет открыть, валюту продать, коммунальные платежи там…

- Вы разделяете заблуждение, в котором находится рядовой обыватель, большинство их. На самом деле, даже сегодня, в условиях кризиса, подавляющее большинство банков в состоянии предложить клиентам около 100-120 услуг!

Причем, это услуги не только для юридических, но и физических лиц, которые зачастую, не имеют ни малейшего представления о 90% возможностей современного банка. Та же, примерно, ситуация и со страховыми компаниями, с прайсах которых насчитывается 60-80 услуг, как правило. Это одна из основных задач «Финансового супермаркета-2009» - познакомить пришедших на нее граждан и предпринимателей с максимально широким спектром услуг, предлагаемых сегодня участниками финансового рынка. Практика уже не раз подтверждала: дальнейший рост эффективности работы финансовых компаний зависит уже не столько от их усилий «продать», сколько от способности клиента к потреблению новых для него услуг. Как раз это во многом зависит от того, встанет ли существующий более миллиона лет «хомо сапиенс» на следующую степень – «хомо финансикус».

Далее, своей задачей мы видим такое непростое дело, как представление и пропаганду тех финансовых институтов, которые осознают социальную ответственность бизнеса перед обществом. Приведу вам такой пример: в банковской системе Запада существует и активно используется документ, называемый «The Rules of Collection” - «Правила получения денежных средств», касающийся разного рода кредитов, аккредитивов и т.п. В этом документе есть заслуживающий внимания отрывок, который звучит следующим образом: «Обязанность тех, кто владеет знаниями и опытом, направлять других, а тех, кто не одарен преимуществом такого опыта, внимательно слушать»…

- Насколько я понимаю, то, о чем вы сейчас сказали, неплохо вписывается в программу финансового образования населения, которой уже не первый год активно занимаются и СЗВР и Лига кредитных брокеров?

- И это тоже. Ярмарка, один из инструментов защиты экономических интересов населения. Причем, проект этот настолько многообещающ, что мы планируем сделать его постоянным. И не только – начиная со следующего года «Финансовый супермаркет» может носить характер международной ярмарки. По нашему мнению, проведение в приморской столице саммита АТЭС обрекает на реальную перспективу Владивосток стать крупным финансовым центром в Азиатско-Тихоокеанском регионе или стать одним из ведущих элементов создания в РФ международного финансового центра (МФЦ). Развитие национального фондового рынка и его интеграция в региональную финансовую структуру АТР после окончания кризиса безусловные факторы. Следовательно, такие выставки с участием крупных международных финансовых игроков будут способствовать не только росту корпоративной культуры местных участников финансового рынка, но и внедрению здесь международных стандартов обслуживания клиентов.

- Что Вы ожидаете получить на выходе от своей деятельности?

Финансовая грамотность позволит человеку не зависеть от обстоятельств, от воли чиновника. Образованный человек сам станет выбирать те пути в жизни, которые будут для него наиболее привлекательными, создавая материальную основу для дальнейшего развития общества. То есть, в конечном счете, финансовая культура позволит человеку стать более самостоятельным в своем выборе, независимым и свободным. Появление homo finansicus — это дело завтрашнее, а стрижка купонов с неподготовленного к полному восприятию финансовых заморочек homo sapiens — вполне осязаемый процесс сегодня. Из нашей практики - одними лекциями и брошюрами ситуацию по финграмотности в Приморье не переломить. Одна из причин «финансового торможения» людей укоренившийся страх перед банкротством, дефолтом или мошенническими аферами.

Вторая причина- она носит более глобальный характер, это уровень жизни граждан, который пока недостаточный для финансовой активности и финансовый ликбез для многих попросту неактуален, ввиду отсутствия самих финансов. Т.е., если ликвидацию финансовой безграмотности синхронизировать с повышением благосостояния жителей Приморья — прок от нашей деятельности будет колоссальный.

И еще. Вы думаете, мы всех без исключения участников финансового рынка Приморья на выставку пустим? Отнюдь. Фойе здания администрации края не резиновое, всего 26 мест. А желающих уже сегодня – хоть отбавляй, так что приходится проводить жесткий отбор, отсеивая сомнительных.

- Другими словами, на ярмарку попадут только надежные, которым люди могут без опасений доверить свои деньги?

- Вот именно. Как раз по этой причине вы не увидите у нас ни расплодившихся хедж-фондов, которые, сиречь, финансовые пирамиды, ни некоторых, весьма крупных, но ненадежных финансовых институтов, из числа здесь работающих. Лучше смотрите на финансовую элиту Приморья, кто примет участие в выставке-ярмарке! На них всех можно «ставить» знак финансового качества.



