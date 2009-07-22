Даты. 22 июля 1911 г. было закончено строительство здания железнодорожной станции Вторая речка

ВЛАДИВОСТОК. 22 июля. ВОСТОК-МЕДИА - 22 июля 1889 года в Морском собрании Владивостока был устроен вечер, посвящённый памяти Геннадия Ивановича Невельского. Тогда же комитет старшин поднял вопрос о ходатайстве разрешения подписки на памятник славному адмиралу. А уже осенью был организован под председательством командира порта комитет для постройки памятника.

22 июля 1910 года во Владивостоке, спустя 50 лет после его основания, была открыта первая станция для спасения утопающих. Водно-спасательную станцию возвели на берегу Амурского залива на мысе Бурный. Место это выбрали в связи с тем, что, во-первых, в Амурском заливе, как было признано, тонет наибольшее количество горожан. Во-вторых, отсюда наиболее удобно наблюдать за обстановкой на водной акватории в районе Семеновского ковша (ныне Спортивная гавань) и Федоровского покоса (район завода «Металлист»), т.е. в местах, где было наиболее интенсивное движение мелких судов. На строительство станции городская дума выделила 1000 рублей (в дальнейшем ежегодно отпускалось по 500 руб.).

22 июля 1911 года было закончено строительство здания железнодорожной станции Вторая речка.

22 июля 1911 года была создана нелегальная организация «Военный союз Владивостокской крепости», которая вела революционную работу и издавала газету «Известия».

22 июля 1917 года большим событием в жизни Первой Речки стало открытие Первореченского народного дома (Океанский пр. 88).

22 июля 1996 года жители Владивостока услышали позывные новой радиостанции. Это начало вещание радио «Лемма». Летом 2004 года эта радиостанция была признана одной из лучших в стране.



1799 - в Иркутске учреждена Российско-американская компания для освоения Аляски, Алеутских и Курильских островов.

1894 год - на трассе Париж-Руан протяженностью 126 км прошла первая в мире автогонка. За приз в 500 франков решили бороться 102 участника, но большинство из представленных автомобилей не прошли, как сказали бы сегодня, технический осмотр, и на старт вышел 21 экипаж. Первым на финише, затратив почти 10 часов, был граф де Дион на паровом безлошадном средстве передвижения, но жюри решило, что данная конструкция практически не пригодна для дорожного движения и разделило награду между пришедшими следом «Пежо» и «Панхард-Левассо».

1960 - Куба национализировала принадлежавшие США сахарные заводы. Сахар стал поступать в СССР.

1983 - американец Дик Смит впервые в истории облетел вокруг Земли на вертолете.

Именинники: Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Михаил, Панкрат, Федор.



