Камчатский суд сжалился над матерью, выбросившей в окно своего ребёнка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 22 июля. ВОСТОК-МЕДИА - «17-летнюю девушку приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года», — сообщает пресс-служба краевого суда.

Молодая мать обвинялась по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». За это преступление девушке грозило до 5 лет тюрьмы.Однако в суде девушка раскаялась и сказала, что хочет забрать малыша из детского дома, где он сейчас находится.

Это преступление, вызвавшее большой резонанс в обществе, совершено в феврале. Молодая мать родила девочку дома. Укутав новорождённую в полотенце, она выкинула дочь в окно. Малышка не погибла только благодаря соседям, которые услышали её плач и вызвали скорую. В суде девушка пояснила, что никому не говорила о своей беременности, боясь осуждения со стороны родных и своего молодого человека. Причин, которые подтолкнули ее к совершению преступления, молодая мама назвать не смогла. Учитывая её раскаяние, суд смягчил наказание, — сообщает "Радио СВ".

