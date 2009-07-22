ЮЖНО-САХАЛИНСК. 22 июля. ВОСТОК-МЕДИА – «Сахалин Энерджи» отгрузила двухсотую партию нефти. Танкер «Остров Сахалин», принадлежащий Приморскому морскому пароходству и находящийся у «Сахалин Энерджи»» в долгосрочном фрахте, доставит около 100 тысяч тонн нефти, добытой компанией на шельфе Охотского моря, нефтеперерабатывающей компании в Республике Корея.

«Отгрузка двухсотой партии нефти стала еще одним подтверждением возрастающей роли Сахалина как энергетического центра Азиатско-Тихоокеанского региона, – заявил главный исполнительный директор «Сахалин Энерджи» Иэн Крейг. – Вслед за увеличением количества отгрузок нефти мы будем увеличивать число отгружаемых партий СПГ, которые сначала сравняются, а затем, по мере нашего продвижения во второй половине текущего года к плато добычи, превысят число поставляемых партий нефти».

Первопроходец сахалинского шельфа, компания «Сахалин Энерджи» добывает нефть с 1999 года. Первоначально добыча и отгрузка нефти осуществлялись на сезонной основе, в безледовый период и велись с платформы «Моликпак» (ПА-А) – первой в России нефтедобывающей платформы. С запуском системы морских и наземных объектов проект «Сахалин-2» перешел 12 декабря 2008 года на круглогодичную добычу и отгрузку нефти из специально созданного порта Пригородное. В том же месяце началась добыча со второй нефтедобывающей платформы проекта – «Пильтун-Астохской-Б» (ПА-Б). После начала добычи газа с платформы «Лунская-А» (Лун-А) и запуска в феврале 2009 года первого в России завода СПГ объем нефтяного экспорта стал увеличиваться за счет газоконденсата. Новая нефтяная смесь получила то же название, что и зарекомендовавшая себя в течение десятилетия марка «Витязь».

Всего с момента начала промышленной добычи «Сахалин Энерджи» уже произвела и экспортировала почти 17,2 млн тонн (126 млн бар.) нефти «Витязь» на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Нефтяная смесь «Витязь» – низкосернистая, с высоким содержанием легких и среднелегких углеводородных фракций, из которых получают бензин, керосин, дизельное топливо, сырье для нефтехимии. Ее покупателями являются нефтеперерабатывающие и энергетические компании Японии, Южной Кореи, Китая, Тайваня, США, Филиппин, Таиланда.

