Участников Международного конгресса рыбаков примет «ТИНРО-Центр»

ВЛАДИВОСТОК. 23 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Секционные заседания и круглые столы IV Международного конгресса рыбаков пройдут в здании ФГУП “ТИНРО-центр». Такое решение было принято на очередном заседании оргкомитета по подготовке мероприятия. В работе комиссии приняли участие вице-губернаторы края Игорь Улейский и Евгений Хохольков, представители рыбацких ассоциаций, науки и остальные участники оргкомитета.



В числе почетных гостей - руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей Крайний, представитель департамента по рыболовству и аквакультуре комиссии по продовольствию и сельскому хозяйству ООН Хельга Джозопейт, директор подразделения экологии рыболовства национального управления исследования океана и атмосферы (НОАА) США Черчилль Грайс, представители ученых кругов и рыбацких ассоциаций России и Приморья.



Основная тема конгресса - «Стратегия устойчивого управления рыболовством и поддержания стабильности рынков рыбопродукции». В его рамках пройдут два круглых стола – «Ответственное управление рыболовством» и «Проблемы стабильности мирового рынка рыбопродукции».



В ходе заседания оргкомитета было принято решение, что Международная рыбохозяйственная выставка пройдет в этом году на базе спорткомплекса «Динамо». Это будет удобно как участникам конгресса, так и жителями и гостям Владивостока.



Напомним, IV Международный Конгресс рыбаков и Международная рыбохозяйственная выставка пройдут во Владивостоке 8 -10 сентября.



