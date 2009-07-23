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Posted 22 июля 2009, 20:09

Published 22 июля 2009, 20:09

Modified 17 сентября 2022, 13:59

Updated 17 сентября 2022, 13:59

Участников Международного конгресса рыбаков примет «ТИНРО-Центр»

22 июля 2009, 20:09
Основная тема конгресса - «Стратегия устойчивого управления рыболовством и поддержания стабильности рынков рыбопродукции»

ВЛАДИВОСТОК. 23 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Секционные заседания и круглые столы IV Международного конгресса рыбаков пройдут в здании ФГУП “ТИНРО-центр». Такое решение было принято на очередном заседании оргкомитета по подготовке мероприятия. В работе комиссии приняли участие вице-губернаторы края Игорь Улейский и Евгений Хохольков, представители рыбацких ассоциаций, науки и остальные участники оргкомитета.

В числе почетных гостей - руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей Крайний, представитель департамента по рыболовству и аквакультуре комиссии по продовольствию и сельскому хозяйству ООН Хельга Джозопейт, директор подразделения экологии рыболовства национального управления исследования океана и атмосферы (НОАА) США Черчилль Грайс, представители ученых кругов и рыбацких ассоциаций России и Приморья.

Основная тема конгресса - «Стратегия устойчивого управления рыболовством и поддержания стабильности рынков рыбопродукции». В его рамках пройдут два круглых стола – «Ответственное управление рыболовством» и «Проблемы стабильности мирового рынка рыбопродукции».

В ходе заседания оргкомитета было принято решение, что Международная рыбохозяйственная выставка пройдет в этом году на базе спорткомплекса «Динамо». Это будет удобно как участникам конгресса, так и жителями и гостям Владивостока.

Напомним, IV Международный Конгресс рыбаков и Международная рыбохозяйственная выставка пройдут во Владивостоке 8 -10 сентября.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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