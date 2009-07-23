В Биробиджане пройдет девятый фестиваль бардовской песни «Летний ветер»

БИРОБИДЖАН. 23 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Девятый фестиваль бардовской песни «Летний ветер» состоится в выходные в столице Еврейской автономной области.



Как сообщил корреспонденту РИА "Восток-Медиа" представитель оргкомитета Виктор Черненко, планируется, в фестивале примут участие исполнители из ЕАО, Хабаровского края, Амурской области и Якутии. «25 июля в 12 часов откроется концерт авторской песни «Когда мы поем, мы молоды всегда!» в городском парке культуры. На следующий день - мы продолжим петь и общаться на загородной туристической базе. Предварительное прослушивание местных авторов проходит сегодня в областном колледже культуры», - добавил собеседник агентства.











