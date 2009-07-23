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Posted 23 июля 2009, 03:57

Published 23 июля 2009, 03:57

Modified 17 сентября 2022, 13:59

Updated 17 сентября 2022, 13:59

В Биробиджане пройдет девятый фестиваль бардовской песни «Летний ветер»

23 июля 2009, 03:57
В нем примут участие исполнители из ЕАО, Хабаровского края, Амурской области и Якутии

БИРОБИДЖАН. 23 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Девятый фестиваль бардовской песни «Летний ветер» состоится в выходные в столице Еврейской автономной области.

Как сообщил корреспонденту РИА "Восток-Медиа" представитель оргкомитета Виктор Черненко, планируется, в фестивале примут участие исполнители из ЕАО, Хабаровского края, Амурской области и Якутии. «25 июля в 12 часов откроется концерт авторской песни «Когда мы поем, мы молоды всегда!» в городском парке культуры. На следующий день - мы продолжим петь и общаться на загородной туристической базе. Предварительное прослушивание местных авторов проходит сегодня в областном колледже культуры», - добавил собеседник агентства.





#Денис Объедкин#Новости#Культура#ЕАО
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