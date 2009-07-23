Япония готова поразить приморцев кулинарными изысками (фоторепортаж)

Морской «душой» префектуры Тоттори является небольшой городок Сакаиминато общей площадью всего 28 тыс. километров. Несмотря на такие небольшие размеры Сакаиминато считается одним из самых лучших рыбопромышленных городов Японии. Местная рыбопромышленная база имеет рыбный порт, которому в 1973 году был присвоен специальный класс № 3 рыбного порта. Город занимал по улову первое место в Японии 5 лет подряд с 1992 года и сейчас также представляет собой одну из лучших рыболовных баз Японии.

«Сердцем» Сакаиминато являются рыбный рынок и рыбный аукцион. По объему реализуемой продукции и сумме сделок Сакаиминато входит в число 15 крупнейших рынков страны, где по итогам 2008 года занимает 12 место. В 2007 году здесь было продано 117, 175 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, прошлый год оказался менее прибыльным – реализация составила 107, 2 тыс. тонн. Общий итог выручки около 2, 1 млрд. иен. З00 миллионов иен пришлось на долю тунца. От общей стоимости выручки продаваемых в Сакаиминато морепродуктов и рыбы это около 15 процентов. А вот в весовом отношении на долю тунца приходится около 2 процентов.

Япония считается одним из основных потребителей тунца, однако в последнее время наблюдается рост потребления тунца и во всём остальном мире. Здесь съедается более 40 тысяч тонн тунца в месяц, хотя его стоимость доходит до 80 евро за килограмм. Высокие цены и высокий уровень потребления делают промышленный лов тунца очень привлекательным бизнесом. Кроме этого Япония и в лидерах по вылову этой большой рыбы. На долю страны Восходящего солнца приходится приблизительно пятая часть от мирового улова. Что касается Сакаиминато, то здесь с добычей и продажей тунца и других морепродуктов связывают свой бизнес 13 частных компаний и 62 юридических лица. Среди последних - 29 занимается обработкой рыбы, а 14 ее оптовой продажей.

Каждое утро порт Сакаиминато живет своей, отличной от всего города жизнью. Энергия здесь начинает кипеть, когда значительная часть горожан еще видит сладкие сны. К причалу возвращаются суда и суденышки, добытая рыба и морепродукты поступает в специальные цеха-ангары для продажи. Именно здесь каждый день идут закупки для нужд городских рынков, для ресторанов и кафе. В каждой из этих точек общепита, так популярных среди местного населения, свои ноу-хау – суси или сасими по рецептам, известным только самим поварам. Причем рецепты эти они берегут, как зеницу ока. В ход идут мясо сырого тунца, кальмара, осьминога, икра лосося и морского ежа, мясо краба, макрели, ставриды. Чем качественнее продукт, тем вкуснее блюдо, тем изящнее оно выглядит перед подачей на стол. Все это тесно увязывается с популярностью этих кафешек и тех или иных блюд. Отсюда становится понятным и объяснимым ранняя спешка на аукцион, желание купить самую-самую рыбу, длительное простаивание в резиновых сапогах на холодном полу.

Кстати, резиновые сапоги – непременный атрибут и тех, кто проводит торги и тех, кто в них участвует. Тунец обкладывают пиленным льдом. В ходе торгов он потихоньку тает и вода тонкими струйками стекает прямо под ноги. Кстати, на аукционе продают только тунцов. И за этим строго следит государство. Причем, как рассказал начальник отдела рыболовства мэрии Сакаиминато, привезенную рыбу рыбаки передают бирже, а та пускает на аукцион. Главное правило торгов – что разгружено сегодня, то продается только сегодня. Никаких понятий типа «вчерашний» или «позавчерашний»

Стокилограммовые туши тунца укладывают в ангарах рядами. На каждой рыбине соответствующая маркировка – порядковый номер, кто поймал, точный вес. Абы кого к торгам не допустят. В торгах могут участвовать только японцы, причем обязательное требование - лицензия и личный номер, занесенный в реестр. И эта святая святых торгов строжайше соблюдается. В ежеутренних аукционах здесь участвует около 100 крупных и мелких компаний.

Аукцион по продаже тунцов – это как торги Sothebys или Christies. Только там антиквариат, блеск, лоск, а здесь полутемные ангары, резиновые сапоги и витающий запах рыбы и моря. Но общность в священнодействии аукциониста, нервозности трейдеров и постоянно растущих ставках. Средний тунец стоит 1500-2000 долларов. При этом рыба должна быть свежей и не иметь повреждений. В противном случае цена резко снижается. И вот лот продан, рыбу оттаскивают в сторону и уже наносят новую маркировку – имя нового владельца. Несмотря на общность процедуры, торги отличаются друг от друга. Просто, в какой-то день рыбы продают с аукциона больше, в какой-том меньше. Все зависит от улова. В день посещения Сакаиминато приморскими журналистами там «ушло» с молотка 200 рыбин общим весом 14 тон. А вот накануне в ходе аукциона было продано 1700 тунцов, но вес составил лишь 60 тонн.

В ходе продажи тунца есть еще один ритуал, к которому абы кого не допускают – это разделка рыбьих туш. Тут с двухкилограммовой кетой намучаешься, а там сотня килограммов. И на всю процедуру уходит… всего лишь одна минута. Специальный человек разделывают тунца огромным узким ножом, напоминающим меч самурая. Четыре взмаха и можно заниматься следующей рыбиной. Для непосвященных заметим, что разделка тунца – безотходное производство. То, что рыба идет в пищу, оно понятно. Икра и сердце тунца также идут на продажу. А вот внутренности пускают на производство удобрений. В Сакаиминато есть небольшой промышленный цех, куда привозят весь этот рыбий ливер после аукциона. К 10 утра в ангарах уже тишина. Осталось лишь несколько рыбин; они ждут, когда новые владельцы оттранспортируют их к месту торговли или приготовления.

На сегодняшний момент лов тунца находится под пристальным вниманием следующих комиссий: в Атлантическом океане – международная комиссия по сохранению запасов атлантических тунцов, в Индийском океане – международная комиссия по тунцам Индийского океана, в Восточной части Тихого океана – межамериканская комиссия по тропическим тунцам. В Японии существует исследовательская организация, изучающая популяции тунца и дающие рекомендации о его лове. Одним из требований данной организации является сохранность числа судов, занимающихся добычей тунца, но никоим образом ни их увеличение. Причиной пристального внимания к этой морской особи послужило сокращение его популяций, особенно синего тунца, которого все уже называют «обыкновенным».