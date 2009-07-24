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Posted 24 июля 2009, 04:39

Published 24 июля 2009, 04:39

Modified 17 сентября 2022, 13:59

Updated 17 сентября 2022, 13:59

Амурская область «заглянула» в федеральную космическую программу

24 июля 2009, 04:39
И очень ею заинтересовалась

БЛАГОВЕЩЕНСК. 24 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В Амурской области представлен проект федеральной программы «Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития РФ и ее регионов на 2010-2025 годы». В презентации приняли участие областной министр по строительству космодрома «Восточный» Константин Чмаров, амурские ученые, а также специалисты департамента системных проектировочных работ ОАО «НПК «РЕКОД», передает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
Предполагается, что программа стоимостью более 40 миллиардов рублей заработает уже в 2010 году. Ожидаемый экономический эффект от ее реализации только в первые два года – 25 миллиардов рублей. Научно-производственная корпорация «РЕКОД» уже разработала несколько проектов использования системы спутникового мониторинга ГЛОННАС. Часть специалисты предлагают использовать на территории Амурской области. Речь, в частности, идет о безопасном использовании федеральной трассы «Чита-Хабаровск» и обеих амурских гидроэлектростанций, создании ситуационного центра космических услуг, где будет собираться, и анализироваться вся информация о деятельности субъекта. «Нас очень интересуют многие из представленных проектов, – отметил министр Константин Чмаров. – Это спутниковый мониторинг сельскохозяйственной деятельности, лесопользования, пожаров, движения транспорта. Методы контроля с помощью космических технологий – все это очень актуально сегодня». Для того чтобы федеральная программа смогла полноценно работать, необходимо принятие соответствующих документов на уровне субъектов федерации. Четыре региона уже имеют их – это Татарстан, Башкортостан, Калужская область и Красноярский край. Представители Роскосмоса передали предложения на этот счет и Амурской области.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Амурская область
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