Авиационный снаряд обнаружен в Хабаровске

ХАБАРОВСК. 24 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Авиационный снаряд был обнаружен на территории хабаровского предприятия «Металлосервис».

Опасная находка обезврежена, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.



23 июля на телефон «01» МЧС России поступил сигнал об обнаружении авиационного снаряда на улице Автономная, 12 краевого центра, на территории предприятия «Металлосервис». Оперативно были вызваны все экстренные службы города, место обнаружения снаряда оцепили. Взрывотехники МВД вывезли боеприпас для обезвреживания.







