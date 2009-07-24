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Posted 23 июля 2009, 21:32

Published 23 июля 2009, 21:32

Modified 17 сентября 2022, 13:59

Updated 17 сентября 2022, 13:59

Авиационный снаряд обнаружен в Хабаровске

23 июля 2009, 21:32
Сюжет
Происшествие
Оперативно были вызваны все экстренные службы города, место обнаружения снаряда оцепили

ХАБАРОВСК. 24 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Авиационный снаряд был обнаружен на территории хабаровского предприятия «Металлосервис».
Опасная находка обезврежена, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

23 июля на телефон «01» МЧС России поступил сигнал об обнаружении авиационного снаряда на улице Автономная, 12 краевого центра, на территории предприятия «Металлосервис». Оперативно были вызваны все экстренные службы города, место обнаружения снаряда оцепили. Взрывотехники МВД вывезли боеприпас для обезвреживания.



#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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