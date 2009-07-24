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Posted 23 июля 2009, 21:37

Published 23 июля 2009, 21:37

Modified 15 декабря 2023, 06:44

Updated 15 декабря 2023, 06:44

ЭХО-ДВ: В России пройдет международный экологический кинофорум

23 июля 2009, 21:37
В нем примут участие авторы из Приморья

ВЛАДИВОСТОК. 24 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В Москве с 30 июля по 3 августа пройдет I Международный Кинофорум экологических фильмов «Золотой Витязь». Об этом сообщает Пресс-служба Минприроды России.
В программе фестиваля 36 фильмов, в том числе фильм “Пришельцы с юга. Харза” , созданный авторами из приморья Василием Солкиным и Геннадием Шаликовым.
Организаторами форума выступили МКФ «Золотой Витязь», Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Союз кинематографистов РФ при поддержке Правительства Москвы. Организационный партнер - Всемирный Фонд дикой природы в России (WWF).
Цель предстоящего экологического Кинофорума - привлечение внимания к экологическим проблемам посредством языка кинематографии.
Подробнее читайте в "ЭХО-ДВ"

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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