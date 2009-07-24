ЭХО-ДВ: В России пройдет международный экологический кинофорум

ВЛАДИВОСТОК. 24 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В Москве с 30 июля по 3 августа пройдет I Международный Кинофорум экологических фильмов «Золотой Витязь». Об этом сообщает Пресс-служба Минприроды России.

В программе фестиваля 36 фильмов, в том числе фильм “Пришельцы с юга. Харза” , созданный авторами из приморья Василием Солкиным и Геннадием Шаликовым.

Организаторами форума выступили МКФ «Золотой Витязь», Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Союз кинематографистов РФ при поддержке Правительства Москвы. Организационный партнер - Всемирный Фонд дикой природы в России (WWF).

Цель предстоящего экологического Кинофорума - привлечение внимания к экологическим проблемам посредством языка кинематографии.

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