Филиал ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» приведен в состояние повышенной готовности

БИРОБИДЖАН. 24 июля. ВОСТОК-МЕДИА – «Электрические сети ЕАО» обеспечивают снабжение электричеством потребителей в полном объеме, несмотря на то, что проливные дожди привели к подъему уровня рек. В зоне подтопления оказались поселки, дачные массивы, а также энергообъекты.

Как сообщает пресс-служба Филиала «Электрические сети Еврейской автономной области», в связи с возможным ухудшением ситуации в филиале «ДРСК» организован оперативный штаб, на территории обслуживания потребителей установлен режим повышенной готовности по обеспечению бесперебойной и надежной работы энергетических объектов. Проверены все объекты энергетики. Ежедневно в оперативно-диспетчерскую службу поступают данные мониторинга о состоянии уровня воды в зонах, наиболее подверженных подтоплению. Наиболее опасным на данный момент является Биробиджанский район, где в зоне затопления на уровне до 1 метра находятся около 100 опор. Все опасные участки находятся под особым контролем и не представляют угрозы для бесперебойного энергоснабжения.

«Персонал нашего филиала находится в постоянной готовности к неожиданностям природы. Мы сделаем все необходимое для надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей. На предприятии имеются в достаточном количестве материалы и транспорт для оперативного устранения повреждений в электрических сетях», - прокомментировал ситуацию заместитель главного инженера по управлению сетями Сергей ЯСЕВИЧ.