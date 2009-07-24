Вице-губернатор Приморья Евгений Хохольков: «Эффективное трудоустройство приморцев – главная задача службы занятости в этом году»

ВЛАДИВОСТОК. 24 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Эффективное трудоустройство приморцев – главная задача службы занятости в этом году. Об этом вице-губернатор Приморского края заявил на совещании директоров центров занятости населения края.

По его словам, первое полугодие служба занятости Приморского края прошла на достаточно высоком уровне, успевая оперативно реагировать на изменения рынка труда. «То, что мы не превысили показатель уровня безработицы 2007 года, говорит об эффективности программ и выбранной нами стратегии сдерживания роста и снижения безработицы», - подчеркнул вице-губернатор.

Участники совещания обозначили приоритетные направления работы центров в этом году. В первую очередь, это трудоустройство приморцев на крупные инвестиционные проекты и реализация краевой программы дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда. Только благодаря инвестиционным проектам в Приморье планируется создать около 30 тысяч новых рабочих мест.

