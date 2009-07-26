Во Владивостоке откроется центр православных изданий

ВЛАДИВОСТОК. 26 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке скоро откроется центр православных изданий. Новое миссионерское начинание, духовно-просветительский центр «Слово Истины», будет осуществляться в рамках медиапроекта «Узнай свою культуру!» отдела религиозного образования Владивостокской епархии РПЦ.

Цель медиапроекта – противостояние безнравственности через изучение и укоренение в своей культуре, религиозной традиции.

В России сегодня существует достаточное количество издательств, которые выпускают высоконравственную художественную, детскую, публицистическую литературу, мультимедийные издания; богословские, философские труды; исследования по религиоведению, психологии, педагогике.

В столичных центрах, лавках и магазинах ассортимент подобной продукции поражает воображение. В Приморье, в силу отдаленности региона, духовно-нравственные издания были представлены фрагментарно. В основном они распространялись через церковные лавки православных храмов Приморья. Теперь жители и гости Владивостока смогут увидеть во всей полноте духовные сокровища, которые собирались по крупицам тысячелетиями человеческой цивилизации.

В духовно-просветительском центре «Слово Истины» будет представлено более 2000 наименований книг, около тысячи мультимедийных изданий. Причем, для удобства в выборе, еженедельно будут комплектоваться тематические выставки, проводиться меропритятия.

Для удобства во Владивостоке будут открыты два центра. Один, расположенный по Семеновской, 5 уже полюбился многим жителям и гостям Владивостока, другой – новый - откроется 1 августа по ул. Светланской, 55 «б», сообщили РИА «Восток-Медиа» в оргкомитете.











