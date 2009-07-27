Даты. Сегодня Русская православная церковь чествует великого князя Владимира

ВЛАДИВОСТОК. 28 июля. ВОСТОК-МЕДИА - 28 июля Русская православная церковь чествует крестителя Руси. Праздник равноапостольного великого князя Владимира, во святом крещении Василия, установлен Александром Невским в благодарность за помощь ему во время знаменитой битвы со шведами в 1240 году.

28 июля 1697 года экспедиция казачьего пятидесятника Владимира Атласова высадилась в устье реки Камчатка. Начинается присоединение одноименного полуострова к России.

28 июля 1895 года во Владивостоке произошел первый случай заболевания от холеры. Сразу же в городе были сформированы отряды с фельдшерами, которые состояли при полицейских участках для поднятия заболевающих и умерших. Так же были устроены бараки, где трудились фельдшеры, прислуга и были необходимые вещи, как хозяйственные, так и специальные для оказания первой помощи больным. Городской глава Фёдоров бесстрашно нес свои обязанности во время эпидемии, руководил работой, проверял санитарное состояние, изыскивал финансы на оказание помощи.

28 июля 1908 года во Владивостоке у памятника адмиралу Невельскому на улице Светланской состоялась торжественная закладка первого трамвайного пути. Между прочим, 17 июля 1912 газета «Новое время» писала: «Электрический трамвай в одну линию строится полтора года без какой-либо надежды на окончание». Как видно, та стройка так и не закончилась…

28 июля 1937 года впервые в советский Владивосток прибыла с 4-дневным дружественным визитом эскадра ВМС США в составе крейсера «Аугуста» и четырех эскадренных миноносцев. Гостей из Америки представители командования ТОФ встречали еще на подходе к Владивостоку, выйдя к ним навстречу на эсминце «Сталин». Заморская эскадра бросила якорь в Золотом Роге у Комсомольской пристани (ныне Адмиральской). Духовой оркестр ТОФ встретил адмирала Ярнелла национальным гимном США и «Интернационалом», а почетный караул краснофлотцев блеснул перед ним своей выправкой и выучкой. А потом чередой пошли встречи и банкеты на берегу и на американском флагмане крейсере «Аугуста», в которых приняли участие командование ТОФ, представители горсовета и командный состав заокеанской эскадры. Главные тосты - за дружбу между двумя великими народами и сотрудничество (об участии партийных чиновников города и края в этих мероприятиях в дошедших до нас отчетах не говорится ни слова).

28 июля 1955 года на немногочисленных во Владивостоке телеэкранах появилась чёткая надпись, а за кадром послышался голос диктора: «Внимание! Работает Владивостокский любительский телецентр». В этот день показали фильм «Александр Пархоменко». Летом того года на сопке Орлиной во Владивостоке была смонтирована ажурная 56-метровая металлическая телемачта, рядом разместилась передающая телевизионная станция конструкции Назаренко и двух его товарищей. Первой передаче предшествовал ряд пробных передач.

28 июля 1978 года во Владивостоке на железнодорожной станции Первая речка начала действовать контейнерная площадка, предназначенная для обработки больших 20-футовых контейнеров международного класса.

28 июля 1986 года Владивосток получил последнюю свою награду - орден Ленина - из рук последнего генерального секретаря ЦК КПСС - Михаила Горбачёва.



1713 - указом Петра I образована Рижская губерния.

1741 - корабль Витуса Беринга первым достиг Аляски.

1868 - разрешена неограниченная иммиграция китайцев в США.

1907 - в Санкт-Петербурге Россия и Япония подписали соглашение о защите морских львов и котиков.

1920 - США осудили японскую оккупацию Сахалина.

1992 - правительство РФ приняло постановление «О совершенствовании деятельности туристских и альпинистских спасательных служб, пунктов и центров». День образования Поисково-спасательных служб МЧС России.

Именинники: Василий, Владимир, Кирик, Савва.







