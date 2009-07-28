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Posted 27 июля 2009, 21:56

Published 27 июля 2009, 21:56

Modified 17 сентября 2022, 13:59

Updated 17 сентября 2022, 13:59

«Балтика» приглашает хабаровчан в пункты приема стеклотары

27 июля 2009, 21:56
Сдавать стеклянные бутылки – значит заботиться об экологии и чистоте родного города

ХАБАРОВСК. 28 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Проблемы сбора и утилизации стеклянной бутылки обсуждались на «круглом столе» на заводе «Балтика – Хабаровск», сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в отделе по связям с общественностью ОАО Пивоваренная компания «Балтика».
Статистика неумолима: ежегодно только в нашей стране производится более 10 миллиардов стеклянных бутылок. Повторно используется и утилизируется по правилам лишь 50 процентов тары, остальная половина сгружается на свалки. Сегодня помочь природе становится проще: бутылки не надо мыть, их принимают и с этикеткой – очистка и проверка стеклянных емкостей происходит автоматически на заводе «Балтика-Хабаровск». Сдавать стеклянные бутылки – значит заботиться об экологии и чистоте родного города. Ведь период полураспада стекла длится миллион лет, а значит, городским свалкам уготована долгая жизнь, если не предпринимать никаких усилий.



#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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