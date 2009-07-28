Данцев поможет команде

ВЛАДИВОСТОК. 28 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Решением Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, которое было принято на заседании КДК 23 июля, дисквалификация Александра Данцева, полученная за удаление в игре 19 тура Росгосстрах Первенства России «Луч-Энергия» - «КАМАЗ», сокращена до одного матча. За подобное нарушение игрок мог получить более серьёзное наказание и пропустить от трёх до четырёх матчей.



Как отметили в ФК «Луч-Энергия», ранее экспертная комиссия признала действия главного арбитра данного матча Евгения Турбина в игровом моменте с участием Данцева и защитника гостей Сидяева чрезмерными. Во время матча в борьбе за верховой мяч игроки столкнулись, и судья посчитал, что защитнику гостей нанесен удар локтем. Также представители команды гостей заявили, что Сидяев после данного момента получил перелом носа.



Во многом на решение комиссии и комитета повлиял просмотр указанного эпизода, снятого видеокамерами с разных точек. Приняв во внимание все факты, КДК дисквалифицировал Александра Данцева на одну игру, которую он пропустил 9 июля (матч 20 тура «Луч-Энергия» - «Волга»).



На данный момент Александр готовится к ответственному выездному матчу, который состоится 29 июля в Чите.



Александр Данцев, полузащитник ФК «Луч-Энергия»:

- Конечно же рад, что КДК признал вердикт судьи того матча ошибочным. Считаю, что это было справедливым решением, потому как все прекрасно видели данный игровой момент. Было понятно, что удаление было незаслуженным. Я благодарен всем, кто во всех смыслах бился за меня, это и губернатор края, и руководство клуба, и болельщики, и друзья, неоднократно звонившие мне. Спасибо огромное всем за поддержку. Я рад, что смогу помочь команде в Чите, и готовлюсь к данному выезду с удвоенной энергией.

