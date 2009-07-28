Творческие встречи трёх поколений проходят в Хабаровске

ХАБАРОВСК. 28 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Год молодежи, объявленный в России, дал еще больший стимул для совместной работы Хабаровского городского совета ветеранов с молодым поколением хабаровчан. По инициативе его руководителя Валерия Шубина решили проводить встречи трех поколений с участием творческих коллективов молодых и ветеранов, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе мэрии.

К идее ветеранов очень внимательно отнеслись и в управлении культуры города, взяв на себя творческую часть. На встречу в зал Дома культуры «Нефтяник» пришли участники Великой Отечественной войны, участники конфликта на острове Даманском, воины-афганцы, активисты ветеранского движения, студенты и школьники. Получилась своеобразная перекличка поколений – рассказы ветеранов перемежались с песнями и танцами, близкими, понятными и дорогими людям разного возраста – от дошколят до ветеранов. Песни, которыми открыл встречу известный в городе ансамбль Дома культуры имени Горького «Берега России», руководитель Константин Прохоров, сразу объединили всех, кто был в зале. Это были песни о России, ее просторах и красотах, песни о Родине, свободу и независимость которой отстояли прапрадеды самых юных участников концерта, интересы которой защищали на маленьком пограничном острове Даманский. А пели их те, кто не воевал в горячих точках, но службу армейскую прошел: членам ансамбля 25 – 30 лет. России, ее героическим защитникам было посвящено большинство песен, которые здесь прозвучали. С особым чувством исполнял их ансамбль Дома культуры «Нефтяник» «Славяне», его солистки Надежда Фоменко и Татьяна Светлова. Участник Великой Отечественной войны Валерий Григорьевич Сыськов, руководитель общественной организации воинов-даманцев Александр Князев, председатель объединения воинов-афганцев «Боевое братство» Сергей Люлька рассказывали о своих военных дорогах, боевых товарищах, о тех, кто, выполняя воинский долг, не вернулся с полей сражений. Говорили о памяти, о доблести, чести. И хотя все они участвовали в разных войнах и в разное время, красной нитью во всех выступлениях было одно: они сражались за Родину, ради нее не жалели своих жизней. А молодые отвечали им песнями о них, их судьбе и верности России. Участникам встречи запомнились выступления Кристины Люберец из Дворца творчества детей и молодежи, ансамбля «Настроение» из детско-юношеского Центра «Отрада», ансамбля «Красные вишенки», победителей конкурсов бальных танцев, воспитанников Дома культуры «Нефтяник» Елены Саломатовой и Артема Черкашина. О том, чтобы петь и танцевать, даже не могли даже мечтать малолетние узники фашистских лагерей, - говорила после выступлений ребят Мария Васильевна Платова, сама прошедшие все эти ужасы войны. Она радовалась возможностям нынешнего юного поколения реализовать себя в любом и деле и завещала беречь то, что защитили деды, беречь и продолжать традиции старшего поколения.

