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Posted 27 июля 2009, 21:46

Published 27 июля 2009, 21:46

Modified 17 сентября 2022, 13:59

Updated 17 сентября 2022, 13:59

В Благовещенске горел центральный рынок

27 июля 2009, 21:46
Сюжет
Происшествие
На ликвидацию возгорания потребовалось 15 минут

БЛАГОВЕЩЕНСК. 28 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В Благовещенске горел центральный рынок. Пожарные спасли 10 человек, 75 эвакуировались самостоятельно.
Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в управлении МЧС России по Амурской области, возгорание произошло в одном из торговых павильонов, сообщение поступило от посетителя рынка. Ближайшая пожарная часть находится в 200 метрах, боевые расчеты прибыли на место происшествия через 3 минуты после звонка. Эвакуация людей из зоны ссыльного задымления проводилась одновременно с тушением огня. На ликвидацию возгорания потребовалось 15 минут. В результате пожара частично поврежден торговый павильон и находившиеся в нем товароматериальные ценности. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

#Денис Объедкин#Новости#Амурская область#Происшествие
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