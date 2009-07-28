БЛАГОВЕЩЕНСК. 28 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В Благовещенске горел центральный рынок. Пожарные спасли 10 человек, 75 эвакуировались самостоятельно.

Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в управлении МЧС России по Амурской области, возгорание произошло в одном из торговых павильонов, сообщение поступило от посетителя рынка. Ближайшая пожарная часть находится в 200 метрах, боевые расчеты прибыли на место происшествия через 3 минуты после звонка. Эвакуация людей из зоны ссыльного задымления проводилась одновременно с тушением огня. На ликвидацию возгорания потребовалось 15 минут. В результате пожара частично поврежден торговый павильон и находившиеся в нем товароматериальные ценности. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.



