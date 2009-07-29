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Posted 29 июля 2009, 01:00

Published 29 июля 2009, 01:00

Modified 17 сентября 2022, 13:57

Updated 17 сентября 2022, 13:57

Система РОСГОССТРАХ остается лидером на страховом рынке России

29 июля 2009, 01:00
К такому заключению пришли эксперты «Интерфакс-ЦЭА»

МОСКВА. 29 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Группа компаний РОСГОССТРАХ признана лидером по размерам страховых активов, резервов и собственного капитала среди всех страховых компаний России по итогам 2008 года.
К такому заключению пришли эксперты «Интерфакс-ЦЭА», опубликовавшие аналитико-статистический обзор «Интерфакс-100. Крупнейшие страховые компании России. Итоги 2008 года», содержащий информацию о деятельности 120 компаний России в 2008 году.
Величина страховых активов РОСГОССТРАХа составляет 98,9 млрд рублей, собственный капитал – 17,1 млрд рублей, страховые резервы Группы достигли цифры 52,5 млрд рублей.
Кроме того, по данным «Интерфакс-ЦЭА», в 2008 году Группа компаний РОСГОССТРАХ стала крупнейшим инвестором среди страховщиков–участников проекта «Интерфакс-100» с показателем 58,5 млрд рублей.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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