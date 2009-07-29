Система РОСГОССТРАХ остается лидером на страховом рынке России

МОСКВА. 29 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Группа компаний РОСГОССТРАХ признана лидером по размерам страховых активов, резервов и собственного капитала среди всех страховых компаний России по итогам 2008 года.

К такому заключению пришли эксперты «Интерфакс-ЦЭА», опубликовавшие аналитико-статистический обзор «Интерфакс-100. Крупнейшие страховые компании России. Итоги 2008 года», содержащий информацию о деятельности 120 компаний России в 2008 году.

Величина страховых активов РОСГОССТРАХа составляет 98,9 млрд рублей, собственный капитал – 17,1 млрд рублей, страховые резервы Группы достигли цифры 52,5 млрд рублей.

Кроме того, по данным «Интерфакс-ЦЭА», в 2008 году Группа компаний РОСГОССТРАХ стала крупнейшим инвестором среди страховщиков–участников проекта «Интерфакс-100» с показателем 58,5 млрд рублей.



