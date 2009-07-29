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Posted 29 июля 2009, 02:58

Published 29 июля 2009, 02:58

Modified 17 сентября 2022, 11:49

Updated 17 сентября 2022, 11:49

В Приморье установлена величина прожиточного минимума

29 июля 2009, 02:58
Губернатор края подписал соответствующее постановление

ВЛАДИВОСТОК. 29 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Губернатор Приморского края Сергей Дарькин подписал постановление, устанавливающее величину прожиточного минимума за II квартал 2009 года.
Прожиточный минимум на душу населения утверждён в размере 6438 рублей. Для трудоспособного населения этот показатель составил 6918 рублей, для пенсионеров – 5086 рублей, для детей – 6207 рублей.
Эти данные будут использоваться при оценке уровня жизни населения Приморья, при разработке и реализации социальных программ, начислении социальных выплат, а также при формировании бюджета Приморского края и бюджетов муниципальных образований, сообщает пресс-служба краевой администрации.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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