В Приморье установлена величина прожиточного минимума

ВЛАДИВОСТОК. 29 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Губернатор Приморского края Сергей Дарькин подписал постановление, устанавливающее величину прожиточного минимума за II квартал 2009 года.

Прожиточный минимум на душу населения утверждён в размере 6438 рублей. Для трудоспособного населения этот показатель составил 6918 рублей, для пенсионеров – 5086 рублей, для детей – 6207 рублей.

Эти данные будут использоваться при оценке уровня жизни населения Приморья, при разработке и реализации социальных программ, начислении социальных выплат, а также при формировании бюджета Приморского края и бюджетов муниципальных образований, сообщает пресс-служба краевой администрации.



