Как на Дальнем Востоке борются с этнической преступностью

ВЛАДИВОСТОК. 30 июля. ВОСТОК-МЕДИА - О ходе борьбы с этнической преступностью на Дальнем Востоке сообщил хабаровским журналистам заместитель начальника оперативно-розыскной части по борьбе с наиболее опасными преступлениями общеуголовной направленности Оперативно-розыскного бюро Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу Андрей Матыцин.







По его словам, одной из важнейших причин возникновения этнической преступности является изолированность группы людей той или иной национальности от коренного населения. Как показывает практика, этническая преступность опаснее обыкновенной. Преступные группировки, образованные по национальному признаку, сплочённее, конспиративнее, у них более жёсткие законы внутри группы, они не пускают к себе людей других национальностей. Одна из самых закрытых и мощных национальных преступных группировок в России — китайская, но при этом от китайцев-правонарушителей страдают в основном их же земляки.



- На Дальнем Востоке обстановку с этнической преступностью можно считать вполне контролируемой, - говорит Матыцин.- У нас нет таких мощных этнических криминальных организаций, как, например, японская Якудза, китайская Триада, сицилийская Коза Ностра. Для нашего региона в основном актуальны небольшие преступные группы, сформировавшиеся по этническому признаку. Интересы дальневосточных этнических преступных групп ничем не отличаются от приоритетов местной организованной преступности – наркобизнес, лес, биоресурсы, финансово-кредитная сфера, преступления общеуголовной направленности. Впрочем, собой активности эти группы не проявляют. Согласно статистике, - говорит Андрей Матыцин, - в первом полугодии 2009 года доля раскрытых преступлений, совершенных людьми той или иной национальности в Дальневосточном федеральном округе, составила менее 5% от общего количества раскрытых преступлений.



Уровень этнической преступности в каждом из дальневосточных регионов разнится незначительно. Если рассматривать Хабаровский край, то здесь за 6 месяцев текущего года доля раскрытых преступлений, совершенных людьми той или иной национальности, составила 2,8% от общего числа расследованных правонарушений, тогда как в прошлом году это были 3,3%.



Что касается отдельно взятых национальностей края, то в этом году было раскрыто 85 преступлений, совершенных цыганами (в основном это незаконный оборот наркотиков), 72 - азербайджанцами (также в сфере наркобизнеса), 62 – китайцами (преобладает различного рода контрабанда), 27 – корейцами (преимущественно это кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков), по 31 преступлению, совершенному таджиками и узбеками (в большинстве своем это подделка документов и организация незаконной миграции).







Если говорить о коренных народах, то раскрыты 73 преступления, совершенных нанайцами, 20 – нивхами, 26 – ульчами. Здесь преобладают кражи, незаконное хранение и изготовление оружия и причинение тяжких телесных повреждений, что, в принципе, вполне объяснимо социальной ситуацией: безработица часто толкает этих людей на правонарушения.



Наглядный пример проявления этнической преступности получили недавно хабаровчане. Сотрудники ГУ МВД РФ по ДФО задержали этническую организованную преступную группу квартирных мошенников, действующую в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Лидеры группы - двое корейцев – отец и сын, в подручных у них был русский мужчина. Они прибыли с Сахалина, зарегистрировались в Еврейской автономии, а жили в Хабаровске. «Легенда» группы была проста и убедительна: интеллигентного вида отец и сын выбирают себе жилье. Своих жертв преступники отбирали спонтанно - ими могли стать обладатели частного дома, хрущевки или элитного жилья. Когда находилась нужная квартира, семейный дуэт втирался в доверие к покупателю и договаривался о заключении сделки. Едва документы подписывались, мошенники начинали тянуть время, убеждая пострадавших в том, что оплата уже готовится. Ссылаясь на непредвиденные временные проблемы, они обещали рассчитаться с продавцом чуть позже. Пока велись эти разговоры, корейские аферисты успевали продать жилье и выручить за него настоящие, а не виртуальные деньги. Далее они меняли номера телефонов и скрывались. Уже установлены трое потерпевших: двое – в Хабаровском крае, один – в Еврейской автономии. Предполагается, что их гораздо больше. Расследование продолжается.



- Буквально накануне по решению Центрального районного суда Хабаровска из России был депортирован гражданин Китая, занимавшийся вымогательством денег у своих соотечественников – коммерсантов из КНР - на Центральном городском рынке. Он также был разыскан и задержан сотрудниками ГУ МВД РФ по ДФО совместно с УФСБ по Хабаровскому краю, - говорит Матыцин.







По его словам, сейчас оперативники ГУ МВД РФ по ДФО вплотную заняты деятельностью этнической цыганской группы с межрегиональными связями, специализирующейся на сбыте так называемых «тяжелых» наркотиков на территории Дальнего Востока. Уже задержаны несколько наркодиллеров – это женщины-цыганки, торговавшие героином. Детали операции пока не разглашаются – проводятся оперативные мероприятия для установления всех участников наркотрафика.







В соседнем с Хабаровским краем Приморье раскрыто жестокое преступление, совершенное группой выходцев с Северного Кавказа. Вооруженные преступники пытались проникнуть в квартиру, где жили несколько граждан Китая, работающих по найму на одном из рынков Владивостока. В результате нападения огнестрельные ранения получили трое китайцев, один из которых скончался в больнице. Оперативники установили личности нападавших. К совершению преступления оказались причастны 11 кавказцев. Во время задержания нескольких членов группы, стражам порядка ими было оказано жестокое вооруженное сопротивление. В ходе возникшей перестрелки трое преступников были убиты. Никто из сотрудников правоохранительных органов и горожан не пострадал. При последующем осмотре места происшествия и обысках были обнаружены и изъяты 2 пистолета, пистолет-пулемет, радиостанция и даже ручной противотанковый гранатомет, составлявшие арсенал этнической преступной группы.







- Несколько лет назад из российского паспорта исчезла пятая графа – национальность. Преступность – наша общая беда и национальности у нее нет, - говорит Матыцин, - но, тем не менее, преступные формирования, сплотившиеся по признаку этничности, есть. И это неоспоримый факт. Борьба с этими группировками должна носить комплексный характер. Прежде всего, необходимо ужесточение миграционной политики нашего государства, причем как внутренней, так и внешней, а также реализация комплексных мер по борьбе с коррупцией во всех ветвях власти. Положительную роль в противодействии этнической преступности могут сыграть и различные социальные программы в поддержку приезжающих лиц с различным статусом для их скорейшей интеграции в наше общество. В заключение еще раз хочу подчеркнуть: нет плохих народов – есть лишь плохие люди.



Материал предоставлен пресс-службой ГУ МВД РФ по ДФО.



