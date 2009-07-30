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Posted 29 июля 2009, 22:35

Published 29 июля 2009, 22:35

Modified 17 сентября 2022, 13:57

Updated 17 сентября 2022, 13:57

У приморского машиниста появился «подпольный» бизнес

29 июля 2009, 22:35
Сюжет
Происшествие
В тайнике локомотива железнодорожник пытался перевезти в Китай незадекларированный товар на сумму около 2, 8 миллионов рублей

ВЛАДИВОСТОК. 30 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В пункте пропуска «Сосновая Падь» в зоне деятельности Пограничного таможенного поста Гродековской таможни был проведен таможенный досмотр локомотива, следующего из РФ в КНР. В ходе таможенного досмотра в рабочей нише под полом таможенниками были обнаружены незадекларированные в установленном законодательством порядке и сокрытые от таможенного контроля сотовые телефоны марки «Nokia» в количестве 120 штук и аккумуляторные батареи к сотовым телефонам в количестве 100 штук.

Согласно заключению эксперта стоимость данного товара составляет 2 миллиона 734 тысячи 160 рублей, сообщает пресс-служба ДВТУ.

Таким образом, в действиях машиниста локомотива, гражданина РФ, незадекларировавшего данный товар по установленной законодательством форме, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 188 УК РФ. За данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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