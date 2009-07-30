В сентябре Владивосток станет местом встречи мастеров искусств из разных стран

ВЛАДИВОСТОК. 30 июля. ВОСТОК-МЕДИА - На совещании рабочей группы оркгомитета VI Владивостокской биеннале визуальных искусств обсудили основные вопросы проведения этого важного международного фестиваля.

Как отметила председатель оргкомитета заместитель главы администрации Владивостока Елена Гавро, главная задача устроителей фестиваля - достойно представить творчество российских и зарубежных мастеров искусства. Также в связи с тем, что 2009-й объявлен в России Годом молодежи, в фестивале будут активно участвовать молодежные коллективы.

Ожидается, что на фестиваль искусств приедут творческие люди со всего Дальнего Востока. По традиции будет много и зарубежных гостей. Как сообщил начальник управления международных отношений и туризма Вячеслав Кушнарев, только на сегодняшний день свое участие в фестивале подтвердили 97 мастеров искусства из городов Китая, Японии и Кореи. Впервые в биеннале будут участвовать гости из Индонезии и Вьетнама.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, фестиваль визуальных искусств пройдет во Владивостоке с 25 по 29 сентября в 11-й раз. Впервые организатором биеннале выступает Владивосток, финансирование расходов, связанных с организацией и проведением фестиваля, ведется из городского бюджета. Биеннале будет включать шесть основных направлений – изобразительное искусство, фотоискусство, музыкальное искусство, национальное искусство, театральное искусство, архитектура и дизайн. В рамках этих направлений в течение трех дней пройдут творческие встречи, презентации проектов, мастер-классы, конференции, лекции, круглые столы, экскурсии, концерты, спектакли, будут работать творческие мастерские, выставки.

Заявки на участие в биеннале можно подавать до 1 сентября 2009 года по адресу: 690000, Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 25, управление культуры администрации Владивостока, телефон-факс, 8(4232) 614-405, e-mail, [email protected].

