10 образовательных учреждений могут закрыться на Камчатке в Пенжинском районе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 31 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Восемь детских садов и две школы могут закрыться на Камчатке в Пенжинском районе, а глава района потерять свой пост по требованию прокурора. Он неоднократно указывал на то, что образовательные учреждения работают без лицензии, а это недопустимо. Однако исправить ситуацию чиновники не спешат.



В итоге суд принял решение о прекращении деятельности восьми детских садов, детской школы искусств и спортивной школы. В течение двух месяцев решение суда должно быть исполнено. Если учреждения не пройдут лицензирование, их закроют. Учитывая, что власти не принимали никаких действий для изменения ситуации, прокурор поставил перед местными депутатами вопрос об отставке главы района, — сообщает «Радио 3».



