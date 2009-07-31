Мирного неба над головой десантникам Приморья желает президент федерации кик-боксинга

ВЛАДИВОСТОК. 31 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Президент Федерации кик-боксинга Приморского края Виктор Николаевич Тарабарин поздравляет десантников и ветеранов с Днем воздушно-десантных войск. Как



«Воины – десантники, ветераны,

От всей души поздравляю Вас с праздником – 79 годовщиной воздушно-десантных войск!

Мне, не понаслышке известно, что такое военные будни и синие береты. Я знаю, насколько важна и ценна для всех Ваша служба.

Служба в Воздушно-десантных войсках всегда считалась одной из самых сложных и важных в Вооруженных силах. Подвиги десантников неоднократно доказывали свою значимость во времена всех войн и в горячих точках.

Десантники - это пример несгибаемой воли, отваги, верности своей стране и долгу.

Я горжусь своей службой в ВДВ и храню свой голубой берет!

Желаю Вам успешной службы, счастливой жизни, добра, крепкого здоровья. А также спокойного неба над головой!

Спасибо вам за вашу отвагу и мужество!



С Уважением,

Виктор Николаевич Тарабарин»

