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Posted 31 июля 2009, 02:57

Published 31 июля 2009, 02:57

Modified 17 сентября 2022, 13:57

Updated 17 сентября 2022, 13:57

Мирного неба над головой десантникам Приморья желает президент федерации кик-боксинга

31 июля 2009, 02:57
Десантники - это пример несгибаемой воли, отваги, верности своей стране и долгу

ВЛАДИВОСТОК. 31 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Президент Федерации кик-боксинга Приморского края Виктор Николаевич Тарабарин поздравляет десантников и ветеранов с Днем воздушно-десантных войск. Как

«Воины – десантники, ветераны,
От всей души поздравляю Вас с праздником – 79 годовщиной воздушно-десантных войск!
Мне, не понаслышке известно, что такое военные будни и синие береты. Я знаю, насколько важна и ценна для всех Ваша служба.
Служба в Воздушно-десантных войсках всегда считалась одной из самых сложных и важных в Вооруженных силах. Подвиги десантников неоднократно доказывали свою значимость во времена всех войн и в горячих точках.
Десантники - это пример несгибаемой воли, отваги, верности своей стране и долгу.
Я горжусь своей службой в ВДВ и храню свой голубой берет!
Желаю Вам успешной службы, счастливой жизни, добра, крепкого здоровья. А также спокойного неба над головой!
Спасибо вам за вашу отвагу и мужество!

С Уважением,
Виктор Николаевич Тарабарин»

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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