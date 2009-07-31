На Дальнем Востоке ежемесячно через границу пытались провозить 10 предметов с повышенным уровнем ионизирующих излучений

ВЛАДИВОСТОК. 31 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В первом полугодии 2009 года должностные лица таможенных органов Дальневосточного таможенного управления при помощи технических средств таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов 1142 раза обнаруживали товары и транспортные средства, а также физических лиц с повышенным уровнем ионизирующих излучений по отношению к естественному радиационному фону.



Как сообщает пресс-служба ДВТУ, во всех случаях были затребованы и проверены разрешительные документы, подтверждающие наличие у объектов таможенного контроля повышенного уровня ионизирующего излучения. За полгода дальневосточные таможенники выявили 6 физических лиц с повышенным уровнем ионизирующих излучений по отношению к естественному радиационному фону.



По результатам проверок было выявлено 55 фактов незаконного перемещения через таможенную границу России товаров (в том числе перемещаемых в международных почтовых отправлениях), транспортных средств и физических лиц с повышенным уровнем ионизирующих излучений. В отношении выявленных радиационно-опасных объектов были приняты меры в соответствии с законодательством РФ в области использования атомной энергии.



Один из таких случаев выявления признаков незаконного перемещения через таможенную границу радиационно-опасного объекта произошел в порту Петропавловск-Камчатский.



Должностные лица таможенного поста Морской порт Петропавловск-Камчатский проводили таможенный осмотр с использованием технических средств таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов (ТС ТКДРМ) металлолома, загружаемого на теплоход «Тихон Семушкин». Во время прохода вдоль одного из трюмов произошло срабатывание прибора. Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на поверхности радиационно-опасного объекта почти в 5 тысяч раз превышала естественный радиационный фон. Обнаруженный радиационно-опасный объект был передан в аккредитованную организацию для проведения экспертизы.

