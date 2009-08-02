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Posted 2 августа 2009, 03:37

Published 2 августа 2009, 03:37

Modified 17 сентября 2022, 13:57

Updated 17 сентября 2022, 13:57

Во Владивостоке стартует парусная «Дальневосточная регата 2009»

2 августа 2009, 03:37
Сюжет
Спорт
Традиционно в соревнованиях планируется участие около 70 юношей и девушек от 8 до 18 лет

ВЛАДИВОСТОК. 2 августа. ВОСТОК-МЕДИА - 5 августа стартуют детско-юношеские парусные соревнования «Дальневосточная регата» – Открытое первенство Приморского края.
Регата будет проходить на акватории Амурского залива в районе Спортивной гавани до 9 августа. Гонки состоятся в классах «Оптимист», «Кадет», «Луч» и «Парусная доска».
Одновременно пройдут и соревнования среди взрослых в классе «Луч».
Традиционно в соревнованиях планируется участие около 70 юношей и девушек от 8 до 18 лет из Владивостока, Находки, Артема, Большого Камня, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
Открытие регаты будет проходить на площадке яхт-клуба «Семь Футов» в 12:00 , а в 14:00 будет дан старт первой гонке регаты
Торжественная церемония закрытия «Дальневосточной регаты» и награждение победителей пройдет 9 августа в 12:00 в яхт-клубе «Семь Футов».
Спонсором соревнований на протяжении уже 6 лет выступает компания OOO «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия» г. Владивосток. И поэтому всех участников ожидает угощение, а победители получат ценные призы от компании-спонсора, сообщили в пресс-центре яхт-клуба «Семь Футов».

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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