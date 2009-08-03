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Posted 2 августа 2009, 21:40

Published 2 августа 2009, 21:40

Modified 17 сентября 2022, 13:57

Updated 17 сентября 2022, 13:57

Новое здание вокзала открылось на станции Ин Смидовичского района ЕАО

2 августа 2009, 21:40
Символический ключ строители вручили начальнику ДВЖД Михаилу Заиченко

БИРОБИДЖАН. 3 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Новое здание вокзала открылось на станции Ин Смидовичского района ЕАО. В торжественном открытии приняли участие представители правительства Еврейской автономной области, Дальневосточной железной дороги, местные жители, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Символический ключ от нового здания вокзала строители вручили начальнику ДВЖД Михаилу Заиченко. На здании нового вокзала установлена памятная доска ветерану войны и труда, Герою Советского Союза Александру Панову. Это высокое звание было присвоено ему 31 мая 1945 года за героизм и мужество в боях за город Бранденбург. После окончания войны Александр Семенович вернулся на Дальневосточную железную дорогу, где трудился в 5-й Хабаровской дистанции пути помощником механика балластера, оператором дефектоскопной тележки.





#Денис Объедкин#Новости#Общество#ЕАО
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