БИРОБИДЖАН. 3 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Новое здание вокзала открылось на станции Ин Смидовичского района ЕАО. В торжественном открытии приняли участие представители правительства Еврейской автономной области, Дальневосточной железной дороги, местные жители, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».



Символический ключ от нового здания вокзала строители вручили начальнику ДВЖД Михаилу Заиченко. На здании нового вокзала установлена памятная доска ветерану войны и труда, Герою Советского Союза Александру Панову. Это высокое звание было присвоено ему 31 мая 1945 года за героизм и мужество в боях за город Бранденбург. После окончания войны Александр Семенович вернулся на Дальневосточную железную дорогу, где трудился в 5-й Хабаровской дистанции пути помощником механика балластера, оператором дефектоскопной тележки.











