Сотовые телефоны пришли на замену меховым шапкам







ВЛАДИВОСТОК. 3 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Если добрый десяток лет тому назад самым распространенным преступлением в общественных местах были рывки норковых шапок, то сегодня приоритеты у грабителей изменились. Теперь злоумышленники натуральным мехам предпочитают технические устройства, а точнее сотовые телефоны.



За полгода было зарегистрировано 5099 случаев хищения сотовых телефонов, что на 1259 случаев меньше, чем за аналогичный период 2008 года. Удельный вес преступлений, связанных с хищениями мобильников, от всех зарегистрированных преступлений на территории края составляет - 16,4 процента



Как отметил в ходе последней пресс-конференции и.о. начальника УВД по Приморскому краю Александр Мамрак, анализ преступлений показал следующую картину. Наиболее подверженным данному виду преступлений является Ленинский район города Владивостока, где посягательства на сотовые телефоны составляют четверть всех преступлений. Чуть меньше – 20 процентов - в Первомайском, Первореченском районах города Владивостока, Уссурийске и Дальнегорске. А в таких городах как, Спасск-Дальний, Арсеньев, Пожарском районе удельный вес совершенных преступлений данной категории уже приближается к показателям Фрунзенского и Первореченского районов города Владивостока (около 17-19 процентов).

В 80 процентах случаев местом совершения грабежей сотовых телефонов является улица или дворовая территория. В общественных местах (в парках, аллеях, местах проведения общественных мероприятий) совершается 13 процентов таких преступлений.

Остальная масса грабежей совершается в квартирах, на дачах, в общежитиях при очевидных обстоятельствах - в ходе совместного распития спиртного; потерпевший и подозреваемый являлись знакомыми.

76 процентов грабежей сотовых телефонов совершается в вечернее и ночное время, в том числе 30 процентов - в период с 20.00 до 22.00 час, 28 процентов - в период с 18.00 до 20.00 час, 18 процентов - в период с 22.00 до 24.00 час.

Следует отметить, что распространенность грабежей сотовых телефонов в одно и то же время суток зависит и от сезона. Так, в летний период с 22.00 до 24.00 часов совершено 35 процентов таких преступлений, тогда как в зимний период в данный промежуток времени зарегистрировано лишь 11 процентов преступлений.

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что типичный грабеж сотового телефона совершается на улице или во дворе в период с 18.00 до 24.00 часов в отношении несовершеннолетнего, женщины или лица престарелого возраста. Чаще всего грабитель - лицо мужского пола в возрасте от 15 до 25 лет, ранее судимый либо состоящий на учете в ОВД и, как правило, проживающий в районе совершения преступления.



