Приморье готовится к празднованию годовщины хасанских событий

ВЛАДИВОСТОК. 4 августа. ВОСТОК-МЕДИА - С 29 июля по 11 августа в Хасанском муниципальном районе проходят мероприятия, посвященные празднованию 71-ой годовщины Хасанских событий и 85-летию образования Пограничного отряда в поселке Посьет.

В программе мероприятий - эстафета культуры «Вдоль границ Хасана», цикл торжественных мероприятий, посвященных 85-летию образования пограничной службы в Посьете, спортивный фестиваль «Хасанская доблесть», фестиваль бардовской песни «Славянский берег», чемпионат Приморского края по пляжному волейболу.

8 августа в посёлке Славянка состоится митинг памяти «Хасан – наша память и боль», концерт ансамбля песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, концерт известного приморского автора-исполнителя Виктора Копейкина, акции «Колокола Хасана» и «Свеча Памяти» у памятника «Героям Хасана».

9 августа торжественный эскорт памяти пройдёт по местам ратного подвига Хасана: торжественная поверка пограничников, посвященная 26 Героям Хасана, митинг у воинских захоронений в посёлке Краскино, митинг у школы, подъем на сопку Заозерная, лития, плот памяти, «Хасанская уха» на озере Хасан, факельное шествие на сопку Крестовая, сообщает пресс-служба краевой администрации.