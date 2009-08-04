Приморцам остается надеяться только на антициклон

ВЛАДИВОСТОК. 4 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Погодные условия в Приморье определяет сегодня поле повышенного давления. В крае местами кратковременный дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +25...+30°C, на побережье +20...+25°C.

Во Владивостоке - облачно с прояснениями во второй половине дня, утром дождь, туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +21...+23°C. Температура воды в Амурском заливе +21°C. Уровень радиации 14 мкр/час.

В Уссурийске - переменная облачность, утром дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +26...+28°C.

В Находке облачно, с прояснениями во второй половине дня, утром небольшой дождь. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха +23...+25°C.

В середине недели Приморье будет находиться под влиянием отрога антициклона, но уже не с Охотского, а с Японского моря. Поэтому в крае будет преобладать теплая без осадков погода, сообщает «Примпогода».

