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Posted 3 августа 2009, 22:53

Published 3 августа 2009, 22:53

Modified 17 сентября 2022, 13:56

Updated 17 сентября 2022, 13:56

Приморцам остается надеяться только на антициклон

3 августа 2009, 22:53
Именно он обещает «подбросить» в край тепло и солнце

ВЛАДИВОСТОК. 4 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Погодные условия в Приморье определяет сегодня поле повышенного давления. В крае местами кратковременный дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +25...+30°C, на побережье +20...+25°C.
Во Владивостоке - облачно с прояснениями во второй половине дня, утром дождь, туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +21...+23°C. Температура воды в Амурском заливе +21°C. Уровень радиации 14 мкр/час.
В Уссурийске - переменная облачность, утром дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +26...+28°C.
В Находке облачно, с прояснениями во второй половине дня, утром небольшой дождь. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха +23...+25°C.
В середине недели Приморье будет находиться под влиянием отрога антициклона, но уже не с Охотского, а с Японского моря. Поэтому в крае будет преобладать теплая без осадков погода, сообщает «Примпогода».

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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