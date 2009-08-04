Уголовное дело в отношении владивостокскго насильника отправлено в суд

ВЛАДИВОСТОК. 4 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Следственными органами следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Приморскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении Вадима Олейникова.

Как пояснила старший помощник руководителя следственного управления СКП РФ по Приморскому краю юрист 1 класса Аврора Римская, весной этого года он был задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении нескольких молодых женщин.

Следствием установлено три эпизода совершения им насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ), одно покушение на изнасилование (ст. 30 ч. 3, 131 УК РФ), два эпизода угрозы убийством (ст. 119 УК РФ).

Вместе с тем, прежде, чтобы установить и поймать предполагаемого преступника, были подключены следственные и оперативные силы, при взаимодействии которых злоумышленник был установлен и взят под стражу.

В настоящее время предварительное расследование по уголовному делу окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела провел следственный отдел по Первореченскому району г. Владивостоку следственного управления СКП РФ по Приморскому краю.



