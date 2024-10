Даты. 5 августа 1967 г. вышел в свет первый альбом рок-группы «Пинк Флойд»

ВЛАДИВОСТОК. 5 августа. ВОСТОК-МЕДИА – 5 августа 1860 года в бухту Золотой Рог вошёл винтовой корвет «Гридень». Его командир лейтенант Густав Эгершельд получил приказ нести в этом районе охрану и осуществлять снабжение постов Владивосток и Новгородский. В вязи с предстоящей зимовкой корвета в бухте Золотой Рог, Эгершельд в средней её части наметил участок для строительства помещений экипажа.

5 августа 1900 года во Владивостоке появился новый житель. Это был поручик Владимир Клавдиевич Арсеньев, который прибыл сюда для прохождения службы в 1-м Владивостокском крепостном полку. До приезда семьи ему выделили небольшой домик в Гнилом углу - так называлось местечко в самом конце бухты Золотой Рог, известное сыростью и туманами. Заметив любовь Арсеньева к природе, начальство оперативно назначило его начальником конно-охотничьей команды. А вскоре молодой офицер вступил в члены Общества изучения Амурского края, которое на долгие годы определило его увлечение - исследование Уссурийской тайги.

5 августа 1916 года на территории Хасанского района был создан заповедник «Кедровая падь». Здесь есть уникальные виды растительности, которые не встретишь в других районах края: железная берёза, клён Комарова, фиалка Росса, аралия материковая. Этот живой музей природы является одним из старейших заповедников в нашей стране. В его природной лаборатории проводят разные научные исследования учёные различных институтов страны.

5 августа 1988 года в день 50-летней годовщины со дня боёв на озере Хасан на Морском кладбище Владивостока торжественно открыт монумент в честь солдат, погибших в боях с японскими милитаристами.

5 августа 1990 года создано Дальневосточное таможенное управление – ДВТУ РФ. А началось всё в августе 1827 года, когда Николай 1 утвердил «Положение об устройстве пограничной таможенной стражи».

5 августа 1923 года поселок Ново-Мариинск переименовали в Анадырь. Свое название нынешний административный центр Чукотского автономного округа унаследовал от Анадырского острога, основанного в середине XVII века казаками-первопроходцами С.И. Дежнева.

Пограничный и административный пост Ново-Мариинск основан 3 августа 1889 года неподалеку от Чукотского селения Въэн начальником Анадырской округи Л. Ф. Гриневецким. Тогда в нем был один дом и три яранги.



1914 - первые в мире светофоры установлены на перекрестке авеню Эвклида и 105-й Восточной улицы в Кливленде (шт. Огайо). Они переключали красный и зеленый свет и издавали предупреждающий звуковой сигнал. Ныне единственным местом в мире, где разрешен проезд на красный свет, является Рио-де-Жанейро. Да и то только в том случае, если автоводитель докажет полиции, что он пытался скрыться от вооруженных бандитов.

1919 - Троцкий призвал советскую армию готовиться к длительному походу на Индию, заявив, что «дорога к Лондону и Парижу лежит через города Афганистана, Пенджаба и Бенгалии».

1939 - во время боя на Халхин-Голе русский летчик Михаил Ююкин первым в мире направил горящий самолет на наземную цель противника.

1940 - 69 лет назад подводная лодка «Щ-423» отправилась из Мурманска во Владивосток по Северному морскому пути. 11 сентября она прибыла в пункт назначения. До тех пор лишь надводным судам удавалось пройти этим маршрутом.

1943 - в честь освобождения Орла и Белгорода войсками Западного, Брянского, Центрального, Воронежского и Степного фронтов в Москве дан салют - первый в ходе Великой Отечественной войны.



5 августа 1967 года вышел в свет первый альбом группы «Пинк Флойд» – «Волынщик у врат зари» («The Piper At The Gates Of Dawn»), включавший в себя 11 композиций. Этот альбом, состоящий в основном из песен, написанных гитаристом Сидом Барретом, вызвал разноречивую реакцию и интерес публики, заняв 6-е место в британском хит-параде.

Британская группа «Пинк Флойд» на протяжении более чем тридцати лет своего существования сохраняет почитателей во всем мире. Группа «Пинк Флойд» образовалась в середине 1960-х годов в Лондоне. Ее участниками стали гитарист и певец Сид Барретт, бас-гитарист Роджер Уотерс, клавишник Рик Райт и ударник Ник Мейсон.

Сложившись в рамках психоделического андеграунда, творчество группы развивалось в дальнейшем русле арт-рока (выработанный «Пинк Флойд» музыкальный стиль также иногда называют психоделическим арт-роком).



