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Posted 4 августа 2009, 23:52

Published 4 августа 2009, 23:52

Modified 17 сентября 2022, 13:56

Updated 17 сентября 2022, 13:56

Для путепровода моста через Золотой Рог пробурена первая скважина

4 августа 2009, 23:52
В районе Голубиной Пади Владивостока идет бурение скважин для строительства опор путепровода соединительного проезда – одной из частей моста через бухту Золотой Рог

ВЛАДИВОСТОК. 5 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке в районе Голубиной Пади идет бурение скважин для строительства опор путепровода соединительного проезда – одной из частей моста через бухту Золотой Рог.
Как рассказали в ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», выступающем генподрядчиком объекта, путепровод соединит во втором ярусе разворотное кольцо с ул. Гоголя на ул. Некрасовская. Кроме того, под ним будет построен прямой выезд с ул. Некрасовской на мостовой переход.
Уже забурена и забетонирована первая скважина глубиной 30 метров. Всего их будет восемь. Важно, что при строительстве путепровода движение будет осуществляться в обычном режиме, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Мостостроители рассказали, что строительство путепровода будет завершено к концу 2009 года. Однако движение по нему будет запущено в одной связке с автомобильным туннелем на фуникулере – по окончанию строительства всего мостового перехода.
Напомним, губернатор Приморского края Сергей Дарькин распорядился вести работу по возведению мостового перехода на Чуркин максимально оперативно. Сегодня возведение опор мостового перехода активно идет одновременно с северной и южной сторон бухты Золотой Рог. За одну вахту на стройплощадках трудятся 800 человек и десятки единиц тяжёлой строительной техники.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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