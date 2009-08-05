Памятник морякам торгового флота во Владивостоке нашел новое место жительства

ВЛАДИВОСТОК. 5 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Памятник морякам торгового флота во Владивостоке, оказавшийся в зоне строительства моста через бухту Золотой Рог, нашел новое место жительства. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

В администрации Владивостока принято решение о новом месте для размещения памятника морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Мемориал будет перенесен примерно на 30 метров от его нынешнего месторасположения в сторону площади Луговой (ближе к памятнику Г.И Невельскому).

Монумент в честь погибших моряков оказался прямо под опорой моста, который строится через бухту Золотой Рог, поэтому потребовалось оперативно принять решение о его переносе. До сих пор памятник укрыт специальным защитным коробом.

Как прокомментировал главный архитектор города Анатолий Мельник, это место – наиболее удачный и приемлемый вариант из всех обсуждаемых.

Мемориальный комплекс будет по-прежнему хорошо виден с улиц Светланской и Пушкинской, также фигуры моряков будут просматриваться со стороны моря, когда суда проходят по бухте Золотой Рог. Этот участок находится в исторической зоне Владивостока, он удобен для посещения жителями и гостями города. И, что немаловажно, является свободным от прав третьих лиц

Новое место выбрано после серии консультаций с ведущими архитекторами города - членами Градостроительного совета. Также предложение обсуждалось на встрече главы города Игоря Пушкарёва с членами Владивостокского совета ветеранов Великой Отечественной войны, вооруженных сил и правоохранительных органов, и ветераны поддержали такое решение.

Сейчас идут изыскательские и геодезические работы для проекта и подготовки площадки под мемориал.

Достигнута договоренность, что финансовые затраты по переносу памятника возьмет на себя Тихоокеанская мостостроительная компания – генподрядчик по строительству мостового перехода.

