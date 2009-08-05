Приморье отгородилось от мира туманами

Posted 4 августа 2009, 23:33
Published 4 августа 2009, 23:33
Modified 17 сентября 2022, 13:56
Updated 17 сентября 2022, 13:56
ВЛАДИВОСТОК. 5 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня погодные условия в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае - без осадков, утром местами туман. Ветер слабый. Температура воздуха +23...+30°C.
Во Владивостоке - переменная облачность, без осадков, утром местами туман. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха +24...+26°C, воды в Амурском заливе +21°C. Уровень радиации 13 мкр/час.
В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха +27...+29°C.
В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха +24...+26°C, сообщает Примпогода.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки характер погоды в крае и его столице существенно не изменится.