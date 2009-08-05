Приморье отгородилось от мира туманами

ВЛАДИВОСТОК. 5 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня погодные условия в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае - без осадков, утром местами туман. Ветер слабый. Температура воздуха +23...+30°C.

Во Владивостоке - переменная облачность, без осадков, утром местами туман. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха +24...+26°C, воды в Амурском заливе +21°C. Уровень радиации 13 мкр/час.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха +27...+29°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха +24...+26°C, сообщает Примпогода.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки характер погоды в крае и его столице существенно не изменится.