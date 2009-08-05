У сахалинских берегов пройдут российско-корейские учения

ВЛАДИВОСТОК. 5 августа. ВОСТОК-МЕДИА - У сахалинских берегов пройдут совместные маневры с участием российских пограничных кораблей, авиации и патрульного судна Национального агентства морской полиции Республики Корея. Корейский корабль уже прибыл в сахалинский порт Корсаков.

Южнокорейская делегация насчитывает 97 человек, возглавляет ее начальник Восточного регионального управления Национального агентства морской полиции Республики Корея Ким Су Хен. По легенде учений, в заливе Анива участились попытки преступных группировок перераспределить сферы влияния, а кроме того, предпринята попытка нападения на российское судно.

Как сообщает «Правда.ру», в ходе учений стороны отработают взаимодействие сил береговой охраны России и Кореи. От России в маневрах примут участие корабли Сахалинского погрануправления береговой охраны ФСБ РФ "Афалина" и "Буг", три катера, вертолет Ми-8 и самолет Ан-2, корабль Приморского погрануправления ФСБ РФ по Приморскому краю, спецназ. Со стороны Южной Кореи будут участвовать патрульное судно и десант спецназа.

