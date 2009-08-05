В Приамурье стартовали «Дельфийские игры»

БЛАГОВЕЩЕНСК. 5 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня в Амурской области стартует профильная оздоровительная смена «Дельфийские игры». Талантливые дети отдохнут и посоревнуются в различных областях искусства в лагере «Огонек».

В этом году такую возможность получили 60 ребят из Райчихинска, Белогорска, Зеи, Свободного, Шимановска, поселков Углегорск и Прогресс, а также сел Тамбовка и Екатеринославка.

В их число вошли победители фестиваля «Новые имена на Амуре», областных конкурсов юных пианистов и исполнителей на народных инструментах, участники других городских и районных конкурсов.

Как сообщает «Амур.инфо», смена продлится до 14 августа. Отдыхающие в лагере дети 7 августа встретятся с делегацией юных художников из китайской провинции Хэйлунцзян. Для иностранных гостей запланирован концерт, на котором амурчане продемонстрируют свои таланты в танцевальном, музыкальном и исполнительском искусствах. Общение китайских и российских ребят продолжится 8 августа. В этот день они приедут в Благовещенск на открытие выставки «Пусть всегда будет солнце», которое пройдет в областном выставочном зале.

Смена «Дельфийские игры» проводится в Приамурье восьмь лет подряд. За это время в ней приняли участие 700 воспитанников учреждений дополнительного образования детей.