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Posted 4 августа 2009, 22:26

Published 4 августа 2009, 22:26

Modified 17 сентября 2022, 13:56

Updated 17 сентября 2022, 13:56

В Приамурье стартовали «Дельфийские игры»

4 августа 2009, 22:26
Так называется профильная оздоровительная смена в лагере «Огонек», которая соберет талантливых детей из амурских сел и городов

БЛАГОВЕЩЕНСК. 5 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня в Амурской области стартует профильная оздоровительная смена «Дельфийские игры». Талантливые дети отдохнут и посоревнуются в различных областях искусства в лагере «Огонек».
В этом году такую возможность получили 60 ребят из Райчихинска, Белогорска, Зеи, Свободного, Шимановска, поселков Углегорск и Прогресс, а также сел Тамбовка и Екатеринославка.
В их число вошли победители фестиваля «Новые имена на Амуре», областных конкурсов юных пианистов и исполнителей на народных инструментах, участники других городских и районных конкурсов.
Как сообщает «Амур.инфо», смена продлится до 14 августа. Отдыхающие в лагере дети 7 августа встретятся с делегацией юных художников из китайской провинции Хэйлунцзян. Для иностранных гостей запланирован концерт, на котором амурчане продемонстрируют свои таланты в танцевальном, музыкальном и исполнительском искусствах. Общение китайских и российских ребят продолжится 8 августа. В этот день они приедут в Благовещенск на открытие выставки «Пусть всегда будет солнце», которое пройдет в областном выставочном зале.
Смена «Дельфийские игры» проводится в Приамурье восьмь лет подряд. За это время в ней приняли участие 700 воспитанников учреждений дополнительного образования детей.

#Денис Объедкин#Новости#Культура#Амурская область
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