В Приморье перекрыт крупный канал поставки гашиша из Китая

ВЛАДИВОСТОК. 5 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Наркополицейские Приморья и сотрудники Находкинской таможни перекрыли крупный канал поставки гашиша из Китая. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в группе информации и общественных связей приморского управления наркоконтроля.

Необычное уголовное дело направили в Находкинский городской суд сотрудники приморского управления наркоконтроля. Впервые выявлен и пресечен контрабандный канал поставки гашиша из китайского города Далянь в Находку. Поставщику инкриминируется контрабанда наркотиков. Кроме того, ему и его соучастнику предъявлено обвинение в приготовлении к сбыту наркотиков в особо крупном размере, что предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Наркодельцов удалось задержать в результате совместной оперативной разработки наркополицейских и таможенников.

Как установило следствие, 32-летний донкерман (грузовой моторист-машинист) танкера одной из судоходных компаний приобрел в Даляне 3,86 кг гашиша и спрятал его в специально оборудованном тайнике в техническом помещении танкера, после чего судно вернулось в Россию. Пока танкер находился на рейде, ночью к нему на арендованном катере прибыл второй участник преступного тандема, 41-летний житель Владивостока, чтобы переправить наркотик на берег. После передачи «товара» оба наркодельца были задержаны, сейчас они находятся под арестом.

Как отмечают эксперты наркоконтроля, происхождение гашиша точно определить невозможно, однако вероятнее всего он был изготовлен в Китае.

По оперативной информации, столь крупная партия наркотика (в 150 с лишним раз превышает особо крупный размер, из нее можно было бы изготовить 7000 разовых доз) предназначалась к распространению в краевом центре.

Это первый выявленный сотрудниками наркополиции факт поступления из Китая в Приморье наркотиков каннабисного ряда.



