Во время отдыха жительница Владивостока лишила жизни своего приятеля

ВЛАДИВОСТОК. 5 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Вечером 4 августа в парке «Минного городка» обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти – ножевыми ранениями в области груди и шеи.



На место происшествия незамедлительно выехала следственно - оперативная группа, проведен осмотр места происшествия.



Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления



СКП РФ по Приморскому краю юрист 1 класса Аврора Римская, по данному факту возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 ч. 1 УК РФ (убийство).



В ходе проведения следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий установлено, что к преступлению причастна случайная знакомая потерпевшего, с которой в этот вечер последний распивал спиртные напитки.



В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу.



Расследование уголовного дела продолжается, назначены судебные экспертизы, устанавливаются и допрашиваются очевидцы.



Расследование ведёт следственный отдел по Ленинскому району г. Владивостока следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Приморскому краю.



