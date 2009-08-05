Во время отдыха жительница Владивостока лишила жизни своего приятеля

Posted 5 августа 2009, 01:14
Published 5 августа 2009, 01:14
Modified 17 сентября 2022, 13:56
Updated 17 сентября 2022, 13:56
ВЛАДИВОСТОК. 5 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Вечером 4 августа в парке «Минного городка» обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти – ножевыми ранениями в области груди и шеи.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно - оперативная группа, проведен осмотр места происшествия.
Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления
СКП РФ по Приморскому краю юрист 1 класса Аврора Римская, по данному факту возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 ч. 1 УК РФ (убийство).
В ходе проведения следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий установлено, что к преступлению причастна случайная знакомая потерпевшего, с которой в этот вечер последний распивал спиртные напитки.
В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается, назначены судебные экспертизы, устанавливаются и допрашиваются очевидцы.
Расследование ведёт следственный отдел по Ленинскому району г. Владивостока следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Приморскому краю.