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Posted 5 августа 2009, 01:14

Published 5 августа 2009, 01:14

Modified 17 сентября 2022, 13:56

Updated 17 сентября 2022, 13:56

Во время отдыха жительница Владивостока лишила жизни своего приятеля

5 августа 2009, 01:14
Сюжет
Происшествие
Убийство совершено в парке «Минного городка»

ВЛАДИВОСТОК. 5 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Вечером 4 августа в парке «Минного городка» обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти – ножевыми ранениями в области груди и шеи.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно - оперативная группа, проведен осмотр места происшествия.

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления

СКП РФ по Приморскому краю юрист 1 класса Аврора Римская, по данному факту возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 ч. 1 УК РФ (убийство).

В ходе проведения следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий установлено, что к преступлению причастна случайная знакомая потерпевшего, с которой в этот вечер последний распивал спиртные напитки.

В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, назначены судебные экспертизы, устанавливаются и допрашиваются очевидцы.

Расследование ведёт следственный отдел по Ленинскому району г. Владивостока следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Приморскому краю.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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