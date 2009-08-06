vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 августа 2009, 20:57

Published 5 августа 2009, 20:57

Modified 17 сентября 2022, 13:56

Updated 17 сентября 2022, 13:56

Благовещенцам представили новое лазерное оружие

5 августа 2009, 20:57
Сюжет
Спорт
Правда, пострелять из него можно только на площадках для пейнтбола

БЛАГОВЕЩЕНСК. 6 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Новый пейнтбол – без синяков и пятен от краски – появился в Благовещенске. Лазерную игру презентовали на одной из благовещенских баз отдыха. В отличие от привычного пейнтбола в лазерном используют макеты оружия, стреляющие инфракрасными лучами на расстояние 150-200 метров.
Как сообщает «Амур.инфо», каждому игроку на голову надевают сенсорную повязку. При попадании луча игрок почувствует легкую вибрацию. Если в игрока попадут более пяти раз, то его оружие блокируется и стрелок выбывает из игры.
Организаторы игры говорят, что идея лазерного пейнтбола пришла из Соединенных Штатов Америки. Там такое оружие используют при подготовке спецназа. «Есть свои плюсы и минусы. В пейнтболе чувствуешь, что стреляешь. Минусы – синяки, дальность стрельбы оставляет желать лучшего. А в лазерный пейнтбол могут играть и дети, и девушки, и могут быть даже лучшими бойцами, чем парни», – считает Александр Рогатных, инструктор по военно-тактической игре LaserTag.
Бывалые игроки рассказывают, чем отличается лазерный пейнтбол от обычного: «Круче пейнтбола, чище – во-первых, ты чувствуешь каждый выстрел у тебя на голове, во-вторых, не пачкаешь свою одежду, в-третьих, драйва больше. Смотришь, что-то красненькое мигает – значит, попали в тебя», – объясняет Андрей Орлов.



#Денис Объедкин#Новости#Спорт#Амурская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика