Благовещенцам представили новое лазерное оружие

БЛАГОВЕЩЕНСК. 6 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Новый пейнтбол – без синяков и пятен от краски – появился в Благовещенске. Лазерную игру презентовали на одной из благовещенских баз отдыха. В отличие от привычного пейнтбола в лазерном используют макеты оружия, стреляющие инфракрасными лучами на расстояние 150-200 метров.

Как сообщает «Амур.инфо», каждому игроку на голову надевают сенсорную повязку. При попадании луча игрок почувствует легкую вибрацию. Если в игрока попадут более пяти раз, то его оружие блокируется и стрелок выбывает из игры.

Организаторы игры говорят, что идея лазерного пейнтбола пришла из Соединенных Штатов Америки. Там такое оружие используют при подготовке спецназа. «Есть свои плюсы и минусы. В пейнтболе чувствуешь, что стреляешь. Минусы – синяки, дальность стрельбы оставляет желать лучшего. А в лазерный пейнтбол могут играть и дети, и девушки, и могут быть даже лучшими бойцами, чем парни», – считает Александр Рогатных, инструктор по военно-тактической игре LaserTag.

Бывалые игроки рассказывают, чем отличается лазерный пейнтбол от обычного: «Круче пейнтбола, чище – во-первых, ты чувствуешь каждый выстрел у тебя на голове, во-вторых, не пачкаешь свою одежду, в-третьих, драйва больше. Смотришь, что-то красненькое мигает – значит, попали в тебя», – объясняет Андрей Орлов.







