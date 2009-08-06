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Posted 6 августа 2009, 05:12

Published 6 августа 2009, 05:12

Modified 17 сентября 2022, 13:55

Updated 17 сентября 2022, 13:55

Коренные этносы Сахалина стали информационным продуктом

6 августа 2009, 05:12
На сайте Сахалинской областной библиотеки открывается новая рубрика

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 6 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Новая рубрика «Коренные этносы Сахалина» на странице «Утренние острова» сайта Сахалинской областной универсальной научной библиотеки (СахОУНБ) откроется 7 августа. Об этом сообщает РИА «Сахалин-Курилы».
«Коренные этносы Сахалина» - информационный продукт, результат реализации одноименного проекта молодежного совета при СахОУНБ.
Основная цель проекта – выявление и сохранение документального наследия малочисленных народов Крайнего Севера Сахалина как части не только областного, но и мирового культурного наследия и обеспечение доступа к нему на основе современных информационных технологий. Предлагаемый проект – инновационный, аналогов виртуального информационного продукта на территории Сахалинской области и ДВ региона в целом не выявлено.
Материалы, представленные в рубрике, содержат важную информацию о жизни и деятельности выдающихся людей, представителей коренных малочисленных народов Сахалинской области; уникальные сведения, связанные с работой научных и творческих коллективов, с основными историческими событиями и памятными местами островных аборигенов.
В ходе реализации проекта планируется размещать документы, раскрывающие различные периоды истории и культуры коренных этносов Сахалина, уникальных и ценных по своей исторической и культурной значимости. Это представит большой интерес не только для населения Сахалинской области, но и российского и зарубежного потребителя виртуальной информации.
Расширение рубрики и обновление будет происходить по мере выявления и накопления материала.
«Коренные этносы Сахалина» - это свободный доступ к уникальным документам из фонда СахОУНБ, новостным страницам информационных агентств Сахалинской области, правовым документам и сайтам, содержащим информацию по заявленной теме, сообщила РИА «Сахалин-Курилы» ведущий библиотекарь отдела краеведения СахОУНБ Светлана Цебизова.

#Денис Объедкин#Новости#Культура#Сахалинская область
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