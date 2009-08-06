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Posted 6 августа 2009, 03:23

Published 6 августа 2009, 03:23

Modified 17 сентября 2022, 13:55

Updated 17 сентября 2022, 13:55

На Камчатке отметят Международный день аборигена

6 августа 2009, 03:23
В праздничной программе — соревнования по метанию чаута, прыжкам через нары и постройке юрты

ПЕТРОПАЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 6 августа. ВОСТОК-МЕДИА - В предстоящие выходные Камчатский край в рамках Второго Международного десятилетия коренных народов мира отметит День аборигена. В Палане 8 августа, в субботу, праздничная программа откроется в полдень на центральной площади. В ней примут участие именитые камчатские ансамбли «Ангт», «Чококи» и «Школьные годы». Здесь же пройдут выставки «Этно-дизайн» и «Бисероплетение».

В Петропавловске-Камчатском праздник начнётся в 13.00 на этнической площадке «В гостях у Кутха». В программе — проведение древних корякских обрядов и угощение национальными блюдами. Гости праздника смогут выяснить, у кого лучшая национальная причёска, праздничная и бытовая одежда, посоревноваться в мастерстве разделки рыбы, а также увидеть, кто лучше из женщин в танцах, а из мужчин — в ловкости и силе. Кроме того, можно будет послушать сольные песни, игру на бубнах и посмотреть выставки декоративно-прикладного искусства.

9 августа праздновать День аборигена будут и в большинстве муниципальных районов края. Помимо конкурсов традиционных блюд коренного населения, разделки рыбы и морского зверя, пройдут соревнования по национальным видам спорта, таким как метание чаута, прыжки через нары, бег с шестом и постройка юрты. Гостей праздника будут угощать ухой и чаем.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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