Переезд на мысе Кунгасный во Владивостоке закрывается на ремонт

ВЛАДИВОСТОК. 7 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Владивостокская дистанция пути информирует водителей автотранспортных средств Приморья о временном закрытии железнодорожного переезда «Куперовский» (9286 км Транссиба), расположенного во Владивостоке в районе мыса Кунгасного, с 20.00 пятницы 7 августа до 8.00 субботы 8 августа в связи с ремонтными работами.

В течение указанного времени движение автотранспорта через переезд будет полностью закрыто.

Руководство Владивостокского отделения дороги приносит извинения за временное неудобство, связанное с ремонтными работами в пределах переезда «Куперовский», и обращается к водителям автотранспортных средств с просьбой отнестись с пониманием к затруднению движения на указанном участке.









