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Posted 6 августа 2009, 05:06

Published 6 августа 2009, 05:06

Modified 17 сентября 2022, 13:55

Updated 17 сентября 2022, 13:55

Сахалинские депутаты считают пиво алкоголем

6 августа 2009, 05:06
Депутаты областной Думы поддерживают инициативу депутатов Алтая

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 6 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Сахалинские депутаты предлагают считать пиво алкоголем. Об этом сообщает РИАВ «Сахалин-Курилы». Законодательную инициативу алтайских коллег, которые предлагают внести изменения в ряд законодательных актов РФ, регулирующих продажу алкогольной продукции, поддержали депутаты Сахалинской областной Думы. В частности, речь идет о пиве, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-центре областной Думы. Например, алтайские парламентарии подготовили поправку об отнесении пива к алкогольной продукции в федеральный закон РФ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Также они предлагают запретить распитие пива в любых общественных местах, дополнив ст. 3 закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе». Следующим законопроектом Государственное Собрание-Эл Курултай Республики Алтай подготовило изменения в ст. 20.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Они гласят, что распитие пива на улицах, стадионах, в скверах, парках, в детских, образовательных и медицинских организациях, на всех видах общественного транспорта и других общественных местах, за исключением организаций торговли и общепита, влечет наложение административного штрафа. Инициатива депутатов Алтая направлена на защиту нравственности и здоровья людей, прежде всего, несовершеннолетних. Не секрет, что употребление молодежью пива стало носить массовый характер. Она не стесняется распивать его не только на улицах, но даже в учебных заведениях. В результате возросло количество правонарушений, падает дисциплина, происходит деградация общества. Депутаты областной Думы были единодушны, что эти поправки в федеральное законодательство очень своевременны. Кстати, когда дума принимала областной закон о запрете продажи крепкой алкогольной продукции на территории Сахалина и Курил после 00:00, сахалинские парламентарии пивную проблему тоже обсуждали остро.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Сахалинская область
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