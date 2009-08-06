В приморском городе Арсеньев прошел фестиваль российско-корейской дружбы

ВЛАДИВОСТОК. 6 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Фестиваль российско-корейской дружбы прошел на базе загородного детского оздоровительного центра «Салют» в городе Арсеньев в Приморье. Его организаторами стали русско-корейский образовательный центр «Инсам», консульство Республики Кореи во Владивостоке, администрация школы «Родник», где уже несколько лет подряд школьники изучают корейский язык, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Арсеньевского городского округа.

На открытие фестиваля в гости к детям приехал, глава Арсеньевского городского округа Николай Ермишкин, который поздравил ребят с этим ярким событием и высказал надежду, что такие встречи юных представителей России и Кореи помогут укрепить дружбу между нашими странами. Глава города привез корейским друзьям подарок – ароматный мед.

Приветствовали участников фестиваля официальные гости из Кореи, в числе которых – консул Республики Корея господин Ку Пон Иль.

Нынешний фестиваль – второй по счету. Два года назад Арсеньев уже встречал гостей из Кореи. В этом году в состав делегации из соседней страны вошли 23 человека, взрослые и дети - учащиеся, студенты, преподаватели. Самому младшему участнику – девять лет, самой старшей представительнице делегации – 79. На торжественной линейке по случаю открытия фестиваля звучали гимны двух стран. Участники фестиваля, гости тепло встречали девушек в национальных корейских костюмах, исполнивших танец с веерами.

В тот же день прошел «круглый стол», на котором встретились дети из Кореи и России. В программе фестиваля – экскурсии по городу, театральные представления, национальные игры двух стран. Кроме того, дети готовили свои национальные блюда, рассказывали друг другу о традициях стран. Педагоги и воспитанники центра внешкольной работы развернули в «Салюте» творческие мастерские. Русские и корейские школьники мастерили поделки и осваивали ремесла. Пребывание в лагере запомнилось туристическими эстафетами, викторинами и, конечно, костром дружбы. К тому же арсеньевским ребятам представилась прекрасная возможность пообщаться на английском и корейском языках.

Сотрудничество между нашим городом и Республикой Кореей развивается. Каждый год один школьник из школы «Родник» отправляется в Корею, где изучает быт, обычаи и язык этой страны. Организаторы фестиваля выразили надежду, что такие мероприятия, как нынешний фестиваль, станут традиционными.