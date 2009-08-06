Верховный суд не помиловал камчатского убийцу

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 6 августа. ВОСТОК-МЕДИА - 22 года тюрьмы получил 27-летний житель Петропавловска-Камчатского за серию убийств, разбойное нападение и изнасилование. Свою вину на суде обвиняемый не признал. И после вынесения приговора краевого суда, мужчина попросил отменить его, сославшись на незаконные методы дознания милиционеров. «Однако Верховный суд отказал ему», — сообщили в прокуратуре Камчатки. Там отметили, что мужчину судили уже во второй раз за последние два года. Теперь по совокупности преступлений ему предстоит провести 5 лет в тюрьме и еще 17 в колонии строго режима. «По версии следствия, он убил двух мужчин, одного из них после убийства сжёг. Кроме того, он признан виновным в изнасиловании и убийстве женщины, покушении на убийство ещё двух человек и разбойном нападении», — напомнили в следственном управлении Камчатского края.