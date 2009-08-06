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Posted 5 августа 2009, 23:33

Published 5 августа 2009, 23:33

Modified 17 сентября 2022, 13:56

Updated 17 сентября 2022, 13:56

Верховный суд не помиловал камчатского убийцу

5 августа 2009, 23:33
Сюжет
Происшествие
Житель Петропавловска-Камчатского окончательно осуждён на 22 года лишения свободы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 6 августа. ВОСТОК-МЕДИА - 22 года тюрьмы получил 27-летний житель Петропавловска-Камчатского за серию убийств, разбойное нападение и изнасилование. Свою вину на суде обвиняемый не признал. И после вынесения приговора краевого суда, мужчина попросил отменить его, сославшись на незаконные методы дознания милиционеров. «Однако Верховный суд отказал ему», — сообщили в прокуратуре Камчатки. Там отметили, что мужчину судили уже во второй раз за последние два года. Теперь по совокупности преступлений ему предстоит провести 5 лет в тюрьме и еще 17 в колонии строго режима. «По версии следствия, он убил двух мужчин, одного из них после убийства сжёг. Кроме того, он признан виновным в изнасиловании и убийстве женщины, покушении на убийство ещё двух человек и разбойном нападении», — напомнили в следственном управлении Камчатского края.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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