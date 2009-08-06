Владивосток почтит память графа Николая Муравьева-Амурского в день его 200-летия

ВЛАДИВОСТОК. 6 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Торжественные мероприятия пройдут во вторник, 11 августа, в 12.00, где в районе захоронения генерал губернатора Восточной Сибири графа Николая Муравьева-Амурского (угол улиц Лазо, Суханова и Театрального проезда) пройдет митинг памяти, лития и возложение венков. Организатором торжественного мероприятия выступила администрация Владивостока.

По завершении официальной части по Театральному проезду прошествуют участники акции «Память благодарных потомков».

Как отмечают организаторы акции, шествие является актом благодарности многих поколений приморцев человеку, благодаря труду и стараниям которого мы живем на этой земле. В шествии будут участвовать шесть колонн, каждая из которых отражает эпохи жизни города со времен Муравьева-Амурского и до наших дней – становление и основание Владивостока, приезд первых переселенцев с Украины, из Белоруссии, Прибалтики, периоды гражданской, Великой Отечественной войн, настоящее и будущее Приморья и краевого центра. Участники шествия будут одеты в исторические костюмы, принесут к мемориалу цветы. Как ожидается, в шествии примут участие свыше тысячи человек – школьники, студенты, члены патриотических клубов и молодежных организации, военнослужащие, ветераны.

На памятные торжества в честь 200-летнего юбилея первого генерал-губернатора Восточной Сибири приглашают всех жителей и гостей краевого центра, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.



Для справки:



Николай Николаевич Муравьев-Амурский (11августа 1809, Петербург — 18 ноября 1881, Париж) — граф, русский государственный деятель, с 1847 по 1861 год был генерал-губернатором Восточной Сибири.

В истории расширения российских владений в Сибири Муравьев-Амурский сыграл видную роль: ему принадлежит почин в возвращении Амура, уступленного Китаю в 1689 году. В 1858-1860, благодаря решительности Муравьева-Амурского, осуществлявшего хозяйственное освоение и фактическое занятие Уссурийского края военными силами, удалось подготовить почву для подписания Айгунского (1858) и Пекинского (1860) договоров, по которым территория, находившаяся в совместном владении России и Китая, вошла в состав российских владений. В 1858 году получил титул графа Амурского.

В последние годы жизни проживал в Париже, где и был похоронен. В начале 90-х годов XX века прах Муравьева-Амурского перевезли во Владивосток, где и перезахоронили в районе исторического центра города.



