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Posted 7 августа 2009, 00:58

Published 7 августа 2009, 00:58

Modified 17 сентября 2022, 13:55

Updated 17 сентября 2022, 13:55

Александр Хорошавин поздравил строителей с профессиональным праздником

7 августа 2009, 00:58
Губернатор Сахалинской области направил работникам строительной отрасли островного региона поздравление в связи с профессиональным праздником

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 7 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин направил работникам строительной отрасли островного региона поздравление в связи с профессиональным праздником.
В нем, в частности, говорится:
«Ваш труд, знания и опыт как никогда востребованы на территории островного края. Строительный комплекс относится к числу ключевых секторов экономики, и во многом определяет дальнейшее развитие Сахалинской области.
Вами накоплен уникальный опыт и знания в возведении сложнейших инфраструктурных объектов в рамках нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». При вашем участии в 2009 году завершено строительство одного из самых передовых и высокотехнологичных производств в России - завода по производству сжиженного природного газа. Сегодня крайне необходимо, чтобы инновационные технологии дошли до рядового потребителя, привели к значительному улучшению качества жизни жителей области.
Поэтому строительство благоустроенного и комфортного жилья на Сахалине и Курильских островах - задача номер один для всех нас. И это здорово, что с каждым годом появляется все больше новых домов, современных поликлиник, школ, спортивных объектов. Особенно важно, что впервые за много лет мы начали строить социальное жилье в районах области. Это серьезное достижение стало возможным во многом, благодаря вашей добросовестной работе, инициативе и неравнодушию.
Спасибо вам за ваш труд и желание сделать жизнь земляков еще лучше и удобнее. Желаю всем работникам строительного комплекса и их близким крепкого здоровья, хорошего настроения, благополучия, дальнейших профессиональных успехов, стабильности и процветания! С праздником, дорогие друзья!».

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Сахалинская область
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