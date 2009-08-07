Александр Хорошавин поздравил строителей с профессиональным праздником

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 7 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин направил работникам строительной отрасли островного региона поздравление в связи с профессиональным праздником.

В нем, в частности, говорится:

«Ваш труд, знания и опыт как никогда востребованы на территории островного края. Строительный комплекс относится к числу ключевых секторов экономики, и во многом определяет дальнейшее развитие Сахалинской области.

Вами накоплен уникальный опыт и знания в возведении сложнейших инфраструктурных объектов в рамках нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». При вашем участии в 2009 году завершено строительство одного из самых передовых и высокотехнологичных производств в России - завода по производству сжиженного природного газа. Сегодня крайне необходимо, чтобы инновационные технологии дошли до рядового потребителя, привели к значительному улучшению качества жизни жителей области.

Поэтому строительство благоустроенного и комфортного жилья на Сахалине и Курильских островах - задача номер один для всех нас. И это здорово, что с каждым годом появляется все больше новых домов, современных поликлиник, школ, спортивных объектов. Особенно важно, что впервые за много лет мы начали строить социальное жилье в районах области. Это серьезное достижение стало возможным во многом, благодаря вашей добросовестной работе, инициативе и неравнодушию.

Спасибо вам за ваш труд и желание сделать жизнь земляков еще лучше и удобнее. Желаю всем работникам строительного комплекса и их близким крепкого здоровья, хорошего настроения, благополучия, дальнейших профессиональных успехов, стабильности и процветания! С праздником, дорогие друзья!».



